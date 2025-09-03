Vox concede al Gobierno de Aragón el 'Premio al Gobierno que Más premios crea, Menos trabaja y Más humo vende

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha concedido este miércoles el 'Premio al Gobierno que Más premios crea, Menos trabaja y Más humo vende' al Gobierno de Aragón. Una distinción que el ejecutivo autonómico y el presidente Jorge Azcón podrán recoger en el grupo parlamentario Vox, si así lo consideran.

Nolasco ha mencionado una serie de premios creados por el Gobierno de Aragón en la presente legislatura: Premios Agroalimentarios de Aragón, Premio Nicanor Villalta, Premio Gabriel Cisneros, Premios del Mayor, Premio Aragón Salud, Premio a las Buenas Prácticas en Despoblación y el Premio HumanizAR y CuidAR por Aragón. Algo que ha definido como una "fiebre por crear premios" y un "petardeo político".

Al portavoz de Vox le parece "bien" que se reconozca públicamente a las personas físicas y entidades que, sin formar parte de ningún gobierno, contribuyen y aportan a la sociedad para que los mayores estén mejor atendidos, haya proyectos de vida en el medio rural o dispongan de servicios sanitarios en los 731 municipios de Aragón.

"Compartimos la filosofía y las motivaciones que se encuentran a la hora de otorgar unos Premios a quienes lo merecen", ha insistido. Al mismo tiempo, ha reclamado al ejecutivo autonómico a ser "mucho más ambicioso y exigente consigo mismo", porque "no basta con crear unos premios para, de cara a la galería obtener un rédito visual y que no se hable de lo importante".

"Esto es el Partido Popular y lo que les gusta a Azcón y sus consejeros. Los canapés, los saraos, las galas, el atril, las fotos, vídeos, en definitiva, un envoltorio radiante y brillante, que sirve para tapar la falta de trabajo y falta de gestión que caracteriza a cada Departamento", ha añadido.

TRES ÁMBITOS

Nolasco ha analizado que "están creando premios en aquellas consejerías que más dejan que desear". Se ha referido a los departamentos de Bienestar Social, Sanidad y Despoblación.

En cuanto a Bienestar Social, ha incidido en que "mientras los mayores viven más inseguros que nunca como consecuencia de las políticas de fronteras abiertas a la inmigración ilegal, la consejera Carmen Susín lo soluciona creando el Premio del Mayor".

Respecto a Sanidad, Nolasco ha criticado que "tenemos una sanidad de guerra, en la que se priorizan unas operaciones sobre otras, teniendo que traer ginecólogos desde Valencia pagándoles 5 veces más que a los profesionales del Obispo Polanco, hay centros de Salud como Valdespartera en el que se deja de prestar atención los sábados porque no hay personal y el consejero Bancalero lo arregla con los Premios Salud Aragón y el Premio HumanizAR y CuidAR por Aragón".

Respecto a la Dirección General de Despoblación --gestionada por Vox durante su etapa en el Gobierno de Aragón hasta la ruptura que tuvo lugar el 12 de julio de 2012-- Nolasco ha detallado que su trabajo iba destinado a "multiplicar por seis el Fondo de Cohesión Territorial hasta los 19 millones euro y a sacar adelante las líneas de este fondo, sin funcionarios en un departamento de nueva creación".

Ha criticado que con el consejero Octavio López al frente "han distraído la atención con los Premios a las Buenas Prácticas, que suena a viejuno, y ahora acaban de reformular el Observatorio de lucha contra la Despoblación para tener dos presidencias y que salgan en la foto tanto Octavio López como Mar Vaquero".

"Nos alegra que se premie a quien se lo ha ganado. Pero al mismo tiempo, le pedimos al Gobierno de Aragón que además del envoltorio, se centre en la gestión, lidere y afronte los verdaderos problemas de los aragoneses. Estamos hartos de tener las peores carreteras de España, las calles más inseguras, la falta de médicos e impuestos abusivos que dañan día a día a los jóvenes y familias que tienen enormes dificultades para acceder a la vivienda. No por crear más premios los aragoneses van a vivir mejor", ha concluido.