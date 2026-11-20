1135922.1.260.149.20261120150658 La portavoz de la Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, atiende a los medios de comunicación en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha manifestado que los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, "ni quieren ni pueden debatir sobre inmigración" porque sus partidos "llevan años impulsando una política de fronteras abiertas y han llenado España de una inmigración masiva que está colapsando nuestros servicios públicos".

Así se ha expresado Isabel Pérez Moñino este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, donde ha aludido al cara a cara protagonizado por los candidatos del PSOE y el PP a la Presidencia del Gobierno de España este jueves, al tiempo que ha criticado que "la única y verdadera alternativa no estuvo representada en el debate de ayer", de modo que "no se habló de las consecuencias sociales que la inmigración masiva tiene en la vida de todos los españoles".

"Los españoles pudieron ver a dos candidatos, pero es que en España hay tres. Y la única y verdadera alternativa, que es Vox, ayer no estuvo representada", ha lamentado Pérez Moñino.

En este punto, ha señalado que los españoles "denuncian como segunda preocupación la inmigración", pero en el debate celebrado este jueves "quedó relegada a sexto o séptimo plano, completamente olvidada y no se habló de las consecuencias sociales que la inmigración masiva está teniendo en la vida de todos los españoles".

Por este motivo, ha continuado Pérez Moñino, desde Vox se pone el foco en "los problemas que sufren hoy los aragoneses, los españoles, obviando que en los últimos cinco años han entrado seis millones de personas en España".

"No se puede hablar de la escasez y de los precios de la vivienda sin hablar de la inmigración. No se puede hablar del estancamiento de los salarios sin hablar de la inmigración. No se puede hablar de las listas de espera y del colapso de los servicios públicos sin hablar de la inmigración. Y no se puede hablar del aumento de la inseguridad sin hablar de la inmigración", ha resumido la portavoz de Agenda España de Vox.

CAMBIO "PROFUNDO, SENSATO Y SERENO"

Para Pérez Moñino, "España necesita un cambio profundo, sensato y sereno, una verdadera alternativa para todos los españoles" y ha considerado "urgente" aplicar la prioridad nacional, remigración y desregulación que defiende Vox, puesto que es "completamente alucinante que haya extranjeros que están cobrando ayudas sociales que no llegan a los españoles".

En Zaragoza, "casi el 30% de los perceptores del ingreso mínimo vital son extranjeros", ha cifrado la portavoz de Agenda España de Vox, para apuntar que "estas personas se tienen que ir a su país de origen, igual que se tienen que ir todos aquellos que el Gobierno de Sánchez está trayendo aquí a Zaragoza, que vienen de Ceuta, que vienen de la isla del Hierro, igual que se tienen que ir a sus países de origen todos los delincuentes extranjeros".

"También tenemos que desregular, tenemos que facilitar la vida a los que crean empleo, a los que generan riqueza, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestra industria", se ha emplazado Pérez Moñino, quien ha añadido: "Tenemos que hacer que los jóvenes se puedan quedar en Aragón, que se puedan quedar en su tierra y que no se vayan".

Por todo ello, ha finalizado diciendo: "Desde aquí, desde Zaragoza, quiero pedir el voto a todos los aragoneses, a todos los españoles, para que el sentido común entre de la mano de Vox en el próximo Gobierno de España".