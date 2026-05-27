Vox defenderá una moción para que el Gobierno de España acometa las inversiones e infraestructuras pendientes

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha presentado una moción que defenderá en el pleno de este jueves en la que se exige al Gobierno de España las inversiones e infraestructuras que Zaragoza y Aragón "merecen" y que llevan "demasiados" años esperando.

"Ya está bien de que Zaragoza, la cuarta ciudad de España, siga siendo sistemáticamente olvidada por el Gobierno de España y de que los zaragozanos seamos los grandes perjudicados de un ejecutivo que utiliza el dinero de todos los españoles para contentar a sus socios separatistas mientras nos abandona al resto de los españoles", ha criticado.

En rueda de prensa, Martínez ha comentado que mientras el PSOE dedica sus esfuerzos a "defenderse de escándalos judiciales, registros policiales y presuntas tramas corruptas", ciudades como Zaragoza siguen a la esperan de inversiones básicas para su desarrollo económico y que también atañen a la movilidad y seguridad de los ciudadanos.

Ha comentado que la reapertura y modernización de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto "avanza, pero con años de retraso y con inversiones claramente insuficientes".

Otra crítica ha sido que desde el Gobierno de España "se niega" la mejora real del servicio ferroviario entre Zaragoza y Huesca, que afecta a miles de zaragozanos y de oscenses.

COMPARATIVA

Asimismo, Zaragoza continúa sin una red ferroviaria metropolitana moderna y eficaz y en cambio, Bilbao recibe cerca de mil millones de euros para "sus cercanías, metros y tranvías", ha comparado.

"Parece --ha opinado-- que en España solo reciben inversiones quienes tienen partidos separatistas chantajeando al gobierno en el Congreso de los Diputados".

Sobre el desdoblamiento de la N-232 ha dicho que "se eterniza", pese a ser una infraestructura fundamental y al "enorme riesgo" que corren miles de conductores diariamente. El aeropuerto de Zaragoza con "enorme potencial logístico y estratégico" sigue siendo una infraestructura "secundaria" para el Gobierno de España, que además aumenta las tasas aeroportuarias, poniendo en riesgo las pocas rutas que ofrece.

Tras preguntarse dónde está el dinero de todos los españoles ha comentado que se "reparte en privilegios territoriales, cesiones políticas, redes clientelares que, ahora además, están siendo investigadas por la Justicia y por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", en referencia al último registro de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz. "La lectura es bien sencilla: Este Gobierno ha decidido que haya españoles de primera y españoles de segunda", ha deducido.

A su parecer, Zaragoza y Aragón llevan demasiado tiempo tratados como "territorios de segunda, porque "aquí no se compran los votos a cambio de privilegios separatistas".

SEGURIDAD

Armando Martínez ha precisado que el problema no es solo económico, sino la falta de inversiones que tiene unas consecuencias directas sobre la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos porque cuando no se invierte en infraestructuras ferroviarias hay accidentes y cuando no se invierte en mantenimiento hidráulico hay inundaciones y cuando no se invierte en prevención y limpieza llegan los incendios.

Por ello, cuando los gobiernos abandonan sus responsabilidades para centrarse en sobrevivir políticamente quienes pagan las consecuencias son los españoles y, en este caso, los aragoneses y los zaragozanos, ha razonado.

La moción de Vox exige al Ministro de Transportes, Óscar Puente, que se siente con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca y con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para "calendarizar y ejecutar todas esas obras que se esperan desde demasiado tiempo".

Ha subrayado que "Zaragoza no puede seguir siendo ignorada, porque Aragón no puede seguir pagando los pactos de Sánchez con separatistas y corruptos".

Según Martínez, ha llegado el momento de "decir basta al abandono inversor, el castigo político a Aragón y basta de un gobierno más preocupado por sus escándalos judiciales, por los registros policiales en Ferraz que por garantizar el futuro y las infraestructuras que todos los zaragozanos y los aragoneses merecemos", ha concluido.