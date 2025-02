VOX dice en Caspe que "con la excusa de la necesidad de mano obra se fomenta una invasión migratoria"

CASPE (ZARAGOZA), 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha visitado este martes Caspe, donde ha afirmado que "con la excusa de la necesidad de mano de obra se fomenta una invasión migratoria".

Nolasco ha exigido al Ministerio del Interior que mantenga los cuarteles de la Guardia Civil y aumente los efectivos, y ha pedido al PP de Caspe más policías locales "ante el alarmante incremento de la inseguridad".

El diputado ha señalado que "cuando se habla de la mano de obra que hace falta: Yo creo que la necesidad que se dice siempre es que hace falta más mano de obra, pero al fin y al cabo es una excusa que se usa para justificar una auténtica invasión, que es lo que estamos viviendo".

"La excusa de la mano de obra se utiliza para atraer a inmigrantes ilegales. Como digo, son las familias españolas y, en este caso, caspolinas, las que lo sufren, pero también hay muchas personas, y con esto no digo que sean todas, que también se lucran con el tráfico de personas".

"Estamos ante una invasión y ante una injerencia de determinados grupos islámicos, salafistas o wajavistas o extremistas. Y esto no lo digo por decir, sino que es que además en Caspe hubo una operación antiyihadista muy importante, de la que, por cierto, todavía no sabemos nada, porque el Ministerio del Interior, y se lo pedimos aquí a Marlaska, todavía no nos ha contado por qué detuvieron a estas personas. Sabemos que era por un tema de yihadismo, pero no sabemos nada más".

"Una invasión que va siempre en detrimento de las familias españolas, por ejemplo, de Caspe y que al final, como digo, ocasiona que se genere más pobreza y más despoblación. Que al final, pues es un problema también que va a afectar a Caspe y que va a haber esa sustitución natural".

"Estamos viviendo en Caspe una situación complicada desde hace ya muchísimos meses, pero es que en estos dos últimos meses hemos tenido 14 delitos seguidos, que van desde la ocupación, robos, hurtos, y eso que todavía no ha empezado la campaña de la fruta", ha enfatizado Nolasco.

MIEDO E INSEGURIDAD

El portavoz de VOX se ha referido al miedo que sienten las familias en Caspe y ha señalado problemas de seguridad. "Están desmantelando la Guardia Civil, ya es el enésimo escupitajo que Marlaska da no sólo a la provincia de Teruel, sino también a la de Zaragoza o a la de Huesca, dejando los cuarteles de la Guardia Civil en malísimas condiciones, no acondicionándolos, no aumentando los cupos que hay, y aquí en el Ayuntamiento también tenemos que decir que hay una falta flagrante de Policía Local".

"Hay ocho funcionarios de carrera de Policía Local, tendría que haber 16 y no se cubren esas plazas, pero es que tendría que haber, para la criminalidad que hay, hasta 26 y realmente se funciona con ocho y no hay ni turno de noche".

"Y para más inri, para ser un municipio de más de 10.000 habitantes, pues lo cierto es que es la Policía Local que menos cobra de todas, con lo cual yo creo que es una situación tremenda".

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

Alejandro Nolasco ha anunciado que su grupo parlamentario llevará a las Cortes una iniciativa de impulso al Gobierno para pedir al Ministerio del Interior "que haga el favor de mantener en condiciones adecuadas los cuarteles de la Guardia Civil y que aumente los cupos de guardias civiles".

"Hay veces que de Guardia Civil tenemos a una pareja para atender a muchísimos pueblos. En Teruel, por ejemplo, la situación es dramática y aquí en Caspe puede empezar a serlo, como digo, por el aumento de la criminalidad extrema".

"Y también le decimos al PP, a esa especie de partido de centro-izquierda o partido de centro-derecha blandito, que no sabemos muy bien a qué está jugando, si está ahora mismo más cerca de la extrema izquierda o de la extrema derecha, que haga el favor de poner más policías locales en Caspe".