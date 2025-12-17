Vox exige en Cadrete (Zaragoza) obras hidráulicas y ayudas por las riadas

La diputada autonómica de Vox Carmen Rouco; el concejal Jesús García; el portavoz adjunto en las Cortes de Aragón, Santiago Morón; y la concejala Elisabet Carballo. - VOX

CADRETE (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha reclamado este miércoles desde la localidad zaragozana de Cadrete al Gobierno autonómico y a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) "obras hidráulicas de prevención de riadas y ayudas a los afectados".

"El bipartidismo de PP y PSOE nunca ha invertido en medidas de prevención frente a las riadas y lluvias torrenciales", sino que "únicamente se limitan a parches para paliar los daños", ha criticado Morón, quien ha visitado este municipio de la Comarca Central junto a la parlamentaria Carmen Rouco y a los concejales de Vox Jesús García y Elisabet Carballo.

Morón ha recordado "los cuantiosos daños y pérdidas producidos tanto en domicilios de los vecinos como en zonas industriales por las lluvias torrenciales que tuvieron lugar el 28 de septiembre" en este municipio.

En respuesta, las Cortes de Aragón convalidaron el 16 de octubre el Decreto-Ley 6/2025, de 2 de octubre, de 2 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas para la reparación urgente de los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de Aragón en situaciones de emergencia de protección civil.

Morón ha anunciado una iniciativa para que, en el marco de este decreto, "se aumente la dotación económica a los ayuntamientos, elevando la cuantía máxima de 150.000 euros", cifra que ha calificado de "insuficiente", abogando por "una cifra acorde a los daños sufridos".

VENTANILLA ÚNICA

Del mismo modo, ha reclamado una ventanilla única de tramitación "que simplifique los procedimientos administrativos para cobrar estas ayudas", dado que "actualmente cada departamento del Gobierno lanza su propio procedimiento administrativo, con sus formularios, plazos y distintos requisitos". Ha insistido a su vez en "habilitar ayudas urgentes directas a las familias damnificadas que han perdido sus bienes y enseres básicos".

El portavoz adjunto de Vox ha reclamado también al Gobierno de Aragón y a la CHE a "planificar, financiar y ejecutar las infraestructuras hidráulicas en los municipios afectados para prevenir futuras riadas y minimizar los daños por lluvias torrenciales".

En esta línea, ha reivindicado "la limpieza y mantenimiento de cauces, barrancos y sistemas de drenaje". "Proponemos construir canales de evacuación y aliviaderos para minimizar el riesgo de inundaciones; la canalización y mejora de barrancos con riesgo de desbordamiento y ayudas inmediatas y directas a los vecinos y agricultores afectados por los daños sufridos", ha resumido.