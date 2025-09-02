Vox exige "investigaciones exhaustivas" para esclarecer las causas de los incendios en el PTR

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón; el diputado Juan Vidal; el portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo; y el vocal del CEP de Zaragoza, Francisco Berna. - VOX ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Vox en las Cortes de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza han exigido este martes una "investigación exhaustiva" a ambas instituciones en torno al vertedero del Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano por "convertirse en un foco intolerable de contaminación que envenena nuestro aire, pone en riesgo la salud de los ciudadanos y frena el desarrollo económico".

A este polígono, en el barrio rural zaragozano de La Cartuja, se han desplazado el portavoz en las Cortes, Santiago Morón; el diputado Juan Vidal; el portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo; y el vocal del CEP de Zaragoza, Francisco Berna.

Vidal ha calificado esta situación de "atentado medioambiental y contra la salud pública, tal y como confirman los bomberos". Ha alertado que, en función del sentido del viento, "el humo tóxico afecta a La Cartuja, Puerto Venecia o Torrero", por lo que "a algunos barrios podrían llegar partículas cancerígenas y dioxinas".

El diputado de Vox ha insistido en que se han producido "seis incendios en cuatro meses", lo que "no es una casualidad", sino que hay "un patrón" a la par que el Gobierno de Aragón y el Consistorio "priorizan la desidia, desinterés e inacción antes que la salud de los zaragozanos".

Ha aludido a los incendios que tuvieron lugar el 15 de mayo --humo negro procedente de una nave de reciclaje de cables--, el 10 de junio --residuos metálicos en Industrias López Soriano--, el 16 de junio --baterías en Exide--, el 9 de agosto --productos químicos en Adiego Hermanos, que obligó a confinar momentáneamente La Cartuja y detener el tráfico ferroviario--, el 16 de agosto --neumáticos y espumas que generaron una humareda tóxica-- y el 26 de agosto, con un fallo eléctrico en otra nave.

Ha reclamado que esta investigación "no se quede en conocer las causas del fuego, sino que debe ampliarse a los fondos europeos vinculados a este vertedero".

"Cualquiera puede llegar a sospechar que se estarían quemando residuos como respuesta a las acumulaciones masivas de dichos residuos que no pueden procesarse. Es por ello por lo que pedimos unas investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos", ha recalcado.

Vidal ha recordado que, ya en mayo de este año, durante una comparecencia de la directora general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, María Martínez, le trasladó su preocupación por "la severa contaminación del aire, con olores fétidos que superan los límites permitidos por la OMS" en el PTR.

"Esta podría haber sido la causa para la paralización de la inversión del centro de datos Microsoft en La Cartuja tras gastarse 51 millones de euros, en un proyecto que estaba valorado en 2.200 millones de euros con una generación de 300 empleos directos", ha lamentado. Para Vidal, las respuestas de Martínez fueron "una burla, porque alegó que la calidad del aire no es su competencia".

ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

Por su parte, el portavoz municipal, Julio Calvo, ha expresado que varias iniciativas de Vox en el consistorio han ido destinadas a "incrementar las dotaciones presupuestarias al mantenimiento polígonos industriales, tanto público como privados".

En esta misma línea, el grupo presentó una moción para "reclamar a la DPZ el mantenimiento de la carretera de acceso a este polígono, al que acceden miles de trabajadores todos los días".

"En España tenemos que apostar por una política de reindustrialización y para ello es preciso que los polígonos industriales se encuentren en buenas condiciones y con servicios atractivos", ha concluido.