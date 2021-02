"VOX no debe nada a nadie y tiene una capacidad de negociación demostrada", asegura Morón

ZARAGOZA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha afirmado que el suyo "es un partido relativamente nuevo que no tiene ninguna mochila y no debe nada a nadie". Además, "tenemos un ideario, un programa y una capacidad de negociación demostrada".

Ha puesto de ejemplo el acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza" para asegurar, en declaraciones a Europa Press, lo siguiente: "Podemos alcanzar acuerdos y favorecer una serie de cambios aunque no seamos los que estemos gobernando".

A su parecer, "el votante valora que tengamos un programa y que seamos fieles" al mismo. Ha añadido que "es difícil que cualquiera que formamos parte de VOX nos separemos un metro porque es el programa que defendemos en toda España", puntualizando que "se tiene que aplicar a cada comunidad y a los ayuntamientos, pero las líneas básicas son las mismas" y "eso lo valoran los votantes y, cada vez más, la sociedad en general" y, por tanto, "vamos a seguir en esa línea", más cuando "no tenemos prisas ni ganas de sillón".

En las Cortes "no hay un bloque establecido", sino que "defendemos nuestro proyecto y en algunas ocasiones nos quedamos solos", lo que "no nos preocupa".

"Queremos, realmente, presentar nuestra forma de entender la sociedad, cómo querríamos nosotros que fuera un Gobierno en el que Vox estuviese" y esa "batalla cultural" no se plantea "a dos o tres meses".

Santiago Morón ha confiado en que "la gente tiene sus afinidades con determinados partidos y las decisiones que toman sus dirigentes pueden llevar a abandonar esos partidos y buscar otras alternativas, como la nuestra".

EN LA OPOSICIÓN

"Hay gente que podíamos tener dudas de que el Gobierno de Javier Lambán fuera un Gobierno estable, pero de momento están aguantando el tirón y ya veremos hasta cuándo se mantiene esta situación".

Mientras tanto, VOX sigue en su "papel de oposición" para "intentar aportar" propuestas "convenientes", aunque en muchas ocasiones no cuenten con el respaldo de la mayoría parlamentaria ya que "es una obligación que tenemos con nuestros votantes", como la derogación de las "leyes liberticidas" y las cuestiones que requieren "aportar" porque "estamos también para aportar, no solo para criticar lo que se hace mal".

Vox no ha perdido "el fuelle" de sus inicios y está aumentando su afiliación, con perspectivas "muy buenas" ante las elecciones autonómicas de Cataluña. Seguirán trabajando "en el día a día", ha subrayado Morón.

DUPLICIDADES

Uno de los temas en los que Vox continuará haciendo lo posible es en la eliminación de duplicidades, lo que hubiera sido "apropiado" acometer durante el debate del Presupuesto de 2021, ha considerado el portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, insistiendo en "hacer un esfuerzo mayúsculo para intentar detraer todos los fondos inútiles posibles" porque "se puede seguir dando un servicio sin que haya varias instituciones metidas".

"No es que nosotros no queramos que se invierta en vivienda; al contrario, nos gustaría que hubiera más vivienda social porque este año va a haber más necesidades", pero "no entendemos que el Ayuntamiento --de Zaragoza-- tenga un área de Vivienda y la DGA también, con recursos muy importantes en ambos casos", es decir, que "hablamos de ahorro, no de supresión de servicios públicos", ha concluido.

FONDOS EUROPEOS

Acerca de la abstención del grupo parlamentario de VOX en el Congreso en la votación del Real Decreto-Ley de distribución de los fondos europeos, Santiago Morón ha explicado que "VOX se ha movido por patriotismo, apoyando la aprobación del marco legal que permitirá la llegada de los fondos europeos lo antes posible".

"Estamos ante una emergencia económica que no entiende de cálculos electorales, de dejar derrotado al adversario político en una votación", sino que "la urgencia de esos fondos para paliar la situación que están sufriendo muchos españoles debe primar sobre ese rédito político".

También ha dicho que "la tramitación como proyecto de ley permitirá que se incorporen los mecanismos de control suficientes para que esta ayuda llegue a quien más lo necesita".

Morón ha apuntado que "las maniobras de intoxicación informativa promovidas, fundamentalmente, por el Partido Popular, confundió inicialmente a muchos afiliados y simpatizantes", pero "todo ha quedado aclarado tras conocer la realidad de los hechos".