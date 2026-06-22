Vox pide al Ayuntamiento personarse en la causa contra un argelino que intentó robar en Zaragoza Vivienda

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha solicitado al Gobierno de la ciudad que se persone en las diligencias judiciales incoadas contra un joven de origen argelino, con antecedentes policiales, que intentó robar en la sede de Zaragoza Vivienda, en el Casco Histórico, pero la actuación de los vecinos y la rápida intervención de la Policía Nacional frustró sus intenciones.

Eva Torres también ha pedido al Gobierno de la ciudad que informe a los grupos municipales sobre los daños ocasionados al patrimonio municipal y sobre las actuaciones emprendidas para reclamar la correspondiente responsabilidad civil.

En tercer lugar, ha exigido que se informe sobre la situación administrativa del investigado, ayudas y subvenciones que perciba o haya podido percibir del Ayuntamiento de Zaragoza y, en su caso, que se inste a las autoridades competentes a la incoación de un expediente de expulsión.

En rueda de prensa, Torres ha relatado que los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de junio cuando este varón, de 20 años y de origen argelino, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza, cometido en la sede de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda.

El joven, que cuenta con más de una veintena de antecedentes policiales, llevaba un objeto punzante en la mano, que podrían ser unas tijeras, y "rompió los cristales de la sede de la Sociedad Zaragoza Vivienda, que es una sociedad de ámbito municipal", ha precisado Torres. Fue precisamente la actuación de los vecinos y la intervención de la Policía Nacional que "permitió frustrar el robo y proceder a la detección del presunto autor de los hechos".

Asimismo, se desconoce si este joven se encuentra en situación administrativa regular en España, si es perceptora de ayudas o prestaciones públicas de cualquier naturaleza o si pesa sobre ella algún expediente de resolución administrativa relacionada con su permanencia en territorio nacional, ha apostillado la portavoz de Vox, quien ha exigido conocer todos estos extremos.