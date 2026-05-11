Vox pide en una declaración institucional medios "adecuados" a la Guardia Civil para combatir el narcotráfico

Imágenes del funeral de los dos Guardia Civiles fallecidos en acto de servicio este pasado 8 de mayo de 2026, mientras perseguían a una narcolancha por la costa de Huelva. - María José López - Europa Press

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una declaración institucional en la que se reitera el apoyo a la Guardia Civil y se exigir al Gobierno de España medios materiales y humanos "adecuados2 para combatir "con eficiencia" al narcotráfico y todo tipo de delincuencia, de protocolos operativos que protejan la integridad de nuestros agentes y una política de "tolerancia cero" contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Desde Vox han confiado en contar con el apoyo del resto de los grupos municipales para poder llevar a cabo esta declaración institucional tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil este pasado viernes cuando perseguían una narcolancha en aguas de Huelva.

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha calificado de "vergüenza" que los agentes de las fuerzas de seguridad "no tengan la tecnología suficiente mientras el presupuesto de todos los españoles se está gastando en agendas ideológicas".

"Nuestros agentes --ha subrayado-- están muriendo porque faltan medios. No es falta de valor, no es mala suerte, no es fatalidad, es una vergüenza que los agentes de nuestras fuerzas de seguridad carezcan de chalecos, no tengan la tecnología suficiente, no cuenten con los vehículos necesarios mientras el presupuesto de todos los españoles se está gastando en agendas ideológicas que no resuelven los verdaderos problemas de los españoles".

"DESCONTROL"

Por ello, Vox ha considerado que el Ayuntamiento de Zaragoza "debe denunciar la situación de indefensión" en la que quedan los agentes de la Guardia Civil y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con medios "insuficientes", con protocolos "restrictivos" y con una política de seguridad nacional laxa que permite el crecimiento "descontrolado" del narcotráfico, que ha convertido partes del litoral de España en "zonas de impunidad".

Este "trágico" suceso es "consecuencia directa" del "descontrol" de fronteras, de la "debilidad frente a las mafias" y de la "falta" de respaldo real a quienes arriesgan su vida por defender a los españoles. "Aún tenemos en nuestra retina -ha rememorado-- el asesinato de otros dos agentes el 9 de febrero del 2024 en el puerto de Barbate (Cádiz)".

Tras esta argumentación, Eva Torres ha estimado que es "muy importante y fundamental" que el Ayuntamiento de Zaragoza manifieste públicamente y formalmente su "más profundo dolor y condena" por el fallecimiento, en acto de servicio, de dos guardias civiles, el capitán Jerónimo Jiménez; y el marinero turolense Germán Pérez, durante la persecución de una narcolancha frente a las costas de Huelva, el pasado viernes 8 de mayo.

"Queremos expresar nuestro más sentido pésame y solidaridad con sus familias, compañeros y con todo el Instituto Armado y deseamos, además, una pronta recuperación para los otros tres agentes heridos", ha concluido la portavoz de Vox.