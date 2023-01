VOX pregunta al Gobierno por la celebración del Año Sijena y por la supresión del Instituto aragonés del catalán

ZARAGOZA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón ha registrado este martes, 17 de enero, cinco preguntas de control a la gestión del Gobierno autonómico, una de ellas sobre el calendario de actividades relativo al Año Sijena y otra respecto al cumplimiento de la proposición no de ley aprobada sobre política lingüística con la supresión del Instituto aragonés del catalán.

VOX también se ha interesado por la compensación de las horas extra del personal de Enfermería del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza; la ejecución de los recursos procedentes de los fondos europeos de reconstrucción; y la puesta en marcha de la Orquesta Sinfónica de Aragón.

En una nota de prensa, el grupo parlamentario ha detallado que se ha dirigido al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, para conocer el calendario de actividades relativo al Año Sijena.

Este partido ha recordado que el 22 de octubre de 2020 las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad una proposición no de ley en la que se declaraba el 2023 como 'Año de Sijena', con motivo del Centenario de la Declaración del Real Monasterio de Sijena como Monumento Nacional por lo que VOX quiere saber cuándo se va a publicar el calendario de los actos y actividades conmemorativas del mismo.

Este grupo ha planteado a Faci otra pregunta relativa al cumplimiento de otra proposición no de ley aprobada por el pleno sobre política lingüística, impulsada desde VOX, que incluía la supresión del Instituto aragonés del catalán, así como la anulación de los nombramientos de los 15 miembros de la Academia Aragonesa de la Lengua, "algo que a fecha de hoy no se ha cumplido". VOX quiere saber por qué no se llevado a cabo.

Asimismo, ha solicitado al consejero de Educación, Cultura y Deporte información sobre la puesta en marcha de la Orquesta Sinfónica de Aragón y ha apuntado que durante los debates sobre el estado de la región el presidente autonómico, Javier Lambán, anunció su compromiso de crear y poner en marcha esta orquesta durante el primer trimestre de 2023 y por eso VOX quiere saber "qué acciones se han impulsado para dar cumplimiento al compromiso".

SANIDAD

En el área de sanidad, VOX ha explicado que el personal de Enfermería del Hospital Universitario Miguel Servet ha comunicado la falta de compensación de sus horas extra y por eso el grupo ha preguntado por la solución que se va a dar.

Ha añadido que la plantilla estructural de enfermeras --fijas, interinas y reducciones de jornada-- podría beneficiarse del pago de las horas a débito del año 2022 para compensar su no disfrute.

Por otra parte, VOX ha requerido al consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, información sobre la ejecución de los recursos procedentes de los fondos europeos de reconstrucción. En particular, quiere saber si se van a adoptar medidas adicionales para lograr una ejecución óptima de los mismos.

El grupo parlamentaria ha constatado que según las conclusiones del informe de fiscalización de la Cuenta General de la comunidad de Aragón relativo al ejercicio 2021 la gestión de fondos Next Generation UE ha tenido una ejecución en tan solo el 20% en el año 2021 y la incorporación al presupuesto de 2022 de los remanentes se ha traducido en una carga de gestión adicional.

"Todo parece indicar que se va a producir una decepcionante ejecución, a la vista de los datos provisionales de los que disponemos", han sostenido desde el grupo parlamentario VOX en las Cortes de Aragón.