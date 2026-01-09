Vox rechaza los "anuncios apocalípticos" del PP por su negativa a apoyar los presupuestos de Chueca

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, en la plaza del Pilar. - EUROPA PRESS - Archivo

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha afeado al PP que esté realizando "anuncios apocalípticos" y "falsedades" contra su formación por su negativa a apoyar los presupuestos municipales para 2026.

En rueda de prensa, Calvo ha cargado contra el portavoz del Gobierno municipal, Víctor Serrano, por aprovechar "una intervención que en principio debería ser blanca", en la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos que ha aprobado el calendario de aprobación presupuestaria, para "lanzar acusaciones" contra Vox.

Además, ha asegurado que es "radicalmente falso" que no poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), uno de los motivos que esgrimen para no apoyar las cuentas, vaya a suponer una pérdida de ingresos para las arcas municipales de 22 millones de euros en concepto de bonificaciones al transporte público.

Calvo ha esgrimido un informe elaborado por el grupo municipal que apunta a que la pérdida se limitaría a "unos 7 millones de euros o poco más", mientras que la restricciones de circulación afectarían a entre 40.000 a 50.00 vehículos.

"Tenemos que poner en un lado de la balanza esos siete millones que se perderían de bonificaciones frente a las limitaciones y las restricciones que suponen para 40.000 ó 50.000 en la ciudad de Zaragoza", ha apuntado el portavoz de Vox, quien ha añadido que el Consistorio recauda cada año en multas 14 millones de euros, "más del doble" que lo que se dejaría de percibir del Estado.

VOX NO APOYARÁ UNA MOCIÓN DE CENSURA

Del mismo modo, ha rechazado las acusaciones de los populares y ha recalcado que no tienen "nada en contra" el programa Volveremos, las reformas de algunas calles en Torrero o la Nueva Romareda.

"Ningún año había anuncios apocalípticos por las prórrogas del presupuesto, pero este parece ser que tienen un grupo municipal al que echarle las culpas de este retraso", ha lamentado.

En todo caso, el portavoz de la formación de Santiago Abascal ha recordado que la alcaldesa, Natalia Chueca, ha vinculado la aprobación de las cuentas a una moción de confianza. "En caso de que no prosperara la moción de confianza debería presentarse una moción de censura, que ahora mismo el único partido que estaría en disposición de presentarla sería el Partido Socialista y ya pueden imaginar ustedes que nuestro grupo municipal en ningún caso iba a apoyar", ha explicado.

Por su parte, la concejala de Vox Eva Torres ha insistido en que "es completamente falso lo que está vertiendo el equipo de gobierno a los medios de comunicación", en referencia a la pérdida de "un montón de millones en inversiones y que se quedarían colgados grandes proyectos".

SE PUEDEN HACER MODIFICACIONES

En ese sentido, ha remarcado que "con un presupuesto prorrogado se pueden hacer tanto modificaciones de crédito como ampliaciones y generaciones de crédito", por lo que "si los ingresos están bien presupuestados", se pueden llevar a cabo los programas y proyectos que ya están en marcha e incluso otros que se pusieran sobre la mesa.

Sí que ha reconocido que un presupuesto prorrogado facilita a "un mayor control" a los grupos de la oposición: "No tengan ninguna deuda de que nosotros lo ejerceremos y haremos lo mejor para el interés general".

"Por lo tanto, negamos la mayor y Zaragoza no se va a paralizar, no se ha paralizado ningún año, tampoco se va a paralizar en el año 2026", ha añadido Torres, quien ha remarcado que "las grandes obras que están en marcha se van a finalizar porque Vox no va a poner ningún problema para que se finalicen".

"Eso sí, con las nuevas propuestas, los nuevos proyectos, pues entonces tendremos que sentarnos, evaluarlos y valorar si verdaderamente merecen ser aprobados o no y son buenos o no para los zaragozanos", ha agregado.

Por último, la edil de Vox ha reprochado a la alcaldesa que esté vertiendo "cifras exacta" e "inexactitudes" y le ha recordado que "mentir no es sólo tratar de engañar a los ciudadanos", sino sobre todo "una falta de respeto hacia las personas hacia las que se dirigen esas mentiras".