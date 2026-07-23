Vox rechaza "la imposición del catalán" en un acuerdo de Ayuntamiento de Mequinenza con Academia Aragonesa de La Lengua

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario de Vox ha rechazado el convenio firmado el pasado 9 de julio de este año entre el Ayuntamiento de Mequinenza y la Academia Aragonesa de la Lengua (AAL) dado que "pretende la imposición del catalán en esta parte oriental de Aragón, y el pancatalanismo en Aragón". Así se ha expresado el diputado David Arranz, desde la localidad zaragozana de Mequinenza.

El parlamentario ha definido a la AAL como "el caballo de troya del catalanismo y del separatismo catalán". "No existe esa ensoñación de los Países Catalanes", ha agregado. Arranz ha valorado que la AAL se ha convertido en el "chiringuito de Chunta Aragonesista", formación política a la que ha acusado de ser "cada vez más catalanista y menos aragonesista".

Ha acusado a la AAL de "utilizar la lengua como ariete de conquista territorial, política y cultural de Aragón que no vamos a permitir". "No entendemos cómo CHA está en ello cuando dicen ser aragonesistas", ha expresado con asombro. Al mismo tiempo, Arranz ha defendido "las modalidades lingüísticas propias de Aragón, las reales", como es el caso del "fragatino o el chapurriau". "No queremos que se haga tábula rasa ni tampoco la imposición del catalán", ha contextualizado.

El diputado ha subrayado que el Estatuto de Autonomía de Aragón "no recoge en ningún apartado que el catalán sea una lengua propia de Aragón". En esta línea, Arranz ha celebrado el Pacto de Gobierno firmado por VOX y el Partido Popular el pasado mes de abril, que incluye la reforma de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, con el objeto de adecuarla a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Aragón, lo que supondrá eliminar el reconocimiento del catalán como lengua propia de Aragón.

David Arranz lo ha defendido con el fin de "liberar a Aragón de la imposición del catalán". Del mismo modo, el Gobierno de Aragón llevará a cabo la supresión del Instituto Aragonés del Catalán. Los primeros avances de ambas iniciativas tendrán lugar antes de que finalice el presente 2026.