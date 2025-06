Vox tilda de "salvajada" la Fiesta del Cordero y pide prohibirla en Aragón para "salvar la cultura occidental cristiana"

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha exigido este viernes al Gobierno de Aragón y también al de España la "prohibición" de la celebración pública de la denominada Fiesta del Cordero" para así "salvar la cultura occidental cristiana", tildándola de "salvajada".

Nolasco lo ha manifestado así este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, en la zona del Parking Sur de la Expo de Zaragoza, donde, según ha indicado, minutos antes de su intervención "había una serie de fieles musulmanes rezando".

"Asistimos hoy al ocaso de la civilización occidental en Zaragoza", ha asegurado Alejandro Nolasco, para argumentar que "mientras se prohíben celebraciones tradicionales como la matanza del cerdo, a ellos --musulmanes-- se les deja hacer la Fiesta del Cordero".

En esta festividad, ha alertado el dirigente de Vox, "se van a sacrificar 150 corderos de una manera salvaje, mediante el rito halal, es decir, degollar al cordero y dejar que se desangre". Así, Nolasco se ha preguntado: "¿Dónde está Pacma? ¿Dónde están los animalistas que defienden que no se puede maltratar a los animales? Aquí no están. Desde luego no han levantado la voz, porque es muy 'progre' defender la Fiesta del Cordero y ante ellos son cobardes".

Ha manifestado que la cifra de sacrificio de corderos de este año, 150, es "inferior a los 400 corderos del año pasado", porque "este año el precio de la unidad está más caro, en torno a los 280 euros".

MEDALLA "AL MEJOR SACRIFICIO"

En este punto, "¿qué va a hacer el presidente --del Gobierno de Aragón, Jorge-- Azcón? ¿Dar la medalla al mejor sacrificio? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Presentar otro canapé? ¿Otra fiesta para integrar a la comunidad musulmana mientras desprecia las tradiciones y las costumbres locales? Es algo realmente inaudito", ha expresado.

"Estamos asistiendo a una auténtica rendición cultural de nuestras tradiciones y costumbres derivadas del cristianismo, que es lo que nos ha hecho ser democráticos, tener una visión de caridad, de compasión, de misericordia con el otro, y lo sustituimos por la promoción de la comida halal, de la sharía, de aquellas culturas y religiones que no respetan los derechos de la mujer ni la libre opinión".

"Aquí degüellan corderos, pero hay musulmanes en el Congo o Malí degollando cristianos por sus ideas religiosas", ha criticado Nolasco, que ha tachado de "miserable" que "nadie se haga eco de la cantidad de cristianos que están siendo masacrados, degollados, crucificados y asesinados por defender sus ideas religiosas".

En cambio, "aquí les damos alfombra roja, carta blanca, para que hagan lo que les dé la gana y que puedan hacer esta salvajada de la Fiesta del Cordero", ha lamentado Alejandro Nolasco, que ha asegurado que "todavía estamos a tiempo de salvar la vida de 150 corderos".

Ha cargado contra el Gobierno de Aragón por "no decir nada sobre esto", seguramente "porque quieren el voto de estas comunidades", a lo que ha añadido: "Igual se les ocurre darle el premio al mejor sacrificio, porque están todo el día de canapés y de entrega de medallas y de cositas, para rascar unos votos a costa del destrozo a nuestra civilización cristiana".

De hecho, Alejandro Nolasco ha criticado que la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, haya visitado la mezquita que hay en la ciudad e incluso haya mencionado dedicar una parte del cementerio municipal, "que es católico", ha enfatizado, a enterramientos islámicos. "Todo son facilidades para rascar algunos votos, pero quizá en 20 o 30 años ella también tiene que llevar velo. Eso es lo que igual no sabe", ha advertido.

INICIATIVA PARLAMENTARIA

De este modo lo defenderá Vox en una iniciativa en las Cortes de Aragón, con el propósito de "defender la identidad española frente a la islamización".

La formación política también ha puesto en funcionamiento una campaña de recogida de firmas en todas las comunidades autónomas para "evitar una sustitución cultural en España", a la que se puede acceder a través del siguiente enlace: 'https://accion.voxespana.es/fiestacordero'.