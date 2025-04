VOX urge un plan de vivienda "de choque" para frenar la despoblación rural

BURBÁGUENA (TERUEL), 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha tendido la mano al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, para poner en marcha un plan de vivienda "de choque, urgente" para los pueblos, que "están muriendo".

"Si no hay trabajo y no hay vivienda, ¿quién leches va a venir a vivir a un pueblo?", se ha preguntado Nolasco en una visita a la localidad turolense de Burbáguena.

Sobre el plan, ha abogado por que sea "para ayudar a los pequeños municipios a que puedan arrancar y a que puedan obtener viviendas a un precio asequible", recordando el Plan 700, iniciado hace un año cuando PP y VOX todavía compartían el Ejecutivo autonómico.

El portavoz parlamentario de VOX ha insistido en que "lo real, lo tangible, es que hoy en día no hay nada de eso". "Hoy las casas, los pisos, no están hechos y la gente está obligada a marcharse fuera de los pueblos", ha remachado.

Del mismo modo, ha apostado por ayudar a las personas que quieran quedarse a vivir en el medio rural pero no tienen la posibilidad de "alquilar un piso".

"Ese es el compromiso. Igual que hace poco acordamos un compromiso con Sanidad para mejorar la sanidad pública en las tres provincias, yo creo que también se puede hacer algo parecido con Fomento", ha abundado.

Así, Nolasco ha reiterado la "disponibilidad absoluta" de VOX para este plan de choque de vivienda porque "no podemos esperar más tiempo".

"Hay gente que tiene trabajo, pero que no tiene vivienda, no puede quedarse aquí y alquiler una cosa", ha subrayado el representante de la formación de Santiago Abascal.

En sus palabras, "si hay malas carreteras" y si "no hay casas", porque las hay en venta pero no en alquiler, o las que hay en venta "requieren una restauración importante", "nadie va a venir". Ello genera, además, el "drama" de que, ap esar de que "empieza a hablar algo de empleo", la gente se sigue marchando porque "no hay viviendas en alquiler".