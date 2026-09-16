El XII Concurso Internacional de Piano 'Antón García Abril' reúne en Teruel a jóvenes talentos

Presentación del XII Concurso Internacional de Piano 'Antón García Abril'. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel, Fundación Ibercaja y la Fundación Antón García Abril organizan el XII Concurso Internacional de Piano Antón García Abril, cuya fase final tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre en el Auditorio 'Torre El Salvador' del Centro Sociocultural 'San Julián'.

La cita reunirá a 17 jóvenes pianistas procedentes de España, Corea, Kazajistán, Japón e Italia, que interpretarán en exclusiva obras del compositor turolense.

Los participantes competirán por tres premios: el primer premio 'Ciudad de Teruel', dotado con 10.000 euros; el segundo premio, con 6.000 euros, y el tercer premio, con 3.000 euros. El jurado profesional está integrado por los pianistas Daniel del Pino, Iván Martín y Aurelio Viribay, que han seleccionado a los 17 finalistas y han destacado la gran calidad de las propuestas recibidas. Todos ellos cumplen los requisitos establecidos en las bases y la calidad exigida para acceder a la fase final.

Los finalistas son Alexander Beliakov (España, 1999), Juan Elvira (España, 1998), Ismael Escribano (España, 1996), Fernando Fortuño (España, 2001), Francisco José García (España, 1996), María Salomé Garrido (España, 1996), Javier Hombría (España, 2001), Hyunsu Hwang (Corea, 1999), Seungwon Lee (Corea, 1998), Rodrigo López (España, 1998), Artur Mikhlin (Kazajistán, 2006), Diego Navas (España, 1998), Akira Oyauchi (Japón, 2001), Fabio Parada (España, 1993), Alba Raña (España, 2001), Leonardo Ruggiero (Italia, 1998) y Marta Tejero (España, 2004). El piano elegido para el concurso es un piano de cola artesanal Yamaha CF6.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará el viernes 25 de septiembre. A las 19.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial, a cargo de representantes de las instituciones coorganizadoras, y a las 20.00 horas se celebrará el recital de apertura, a cargo de Harrison Herman, ganador de la edición anterior.

El sábado 26 de septiembre comenzará la fase final, con audiciones a las 9.00 y a las 16.00 horas. Cada intervención tendrá una duración de 40 minutos y los pianistas interpretarán obras de Antón García Abril.

El domingo 27 de septiembre continuará la fase final a las 9.00 horas. El jurado deliberará al mediodía y, a las 18.00 horas, tendrá lugar la gala de clausura y la entrega de los premios y diplomas.

La despedida contará además con la actuación del ganador. Las sesiones de la fase final serán abiertas al público. Además, el concurso podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube '@ConcursoPianoAntonGarciaAbril'.

DUODÉCIMA EDICIÓN

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha animado a los turolenses a aprovechar esta oportunidad para disfrutar de música de máximo nivel internacional. "Es un lujo poder contar en Teruel con pianistas como los que van a participar en este concurso y con un jurado de este nivel. Tenemos que saber valorar que en una ciudad como Teruel podamos escuchar estos conciertos de piano con pianistas que ya tienen una trayectoria y que seguramente también la van a tener en el futuro", ha señalado.

Buj ha recordado que la recuperación del certamen "era un sueño que teníamos y que se hizo realidad" y ha destacado que esta duodécima edición consolida una trayectoria que permite a Teruel convertirse en un punto de referencia para la música de piano.

"Animo a todos los turolenses a asistir y a disfrutar de una oportunidad única", ha añadido. La alcaldesa también ha puesto en valor la colaboración de todas las instituciones y de la Fundación Antón García Abril, cuya implicación considera "una de las piezas fundamentales para que este concurso sea posible".

Asimismo, ha agradecido de forma especial el apoyo de Fundación Ibercaja, la Diputación Provincial de Teruel y la familia del compositor.

Para Emma Buj, el concurso constituye además un homenaje a un turolense que ejerció como "embajador maravilloso de nuestra ciudad" y que fue Hijo Predilecto de Teruel. "Queremos rendirle homenaje, pero queremos también, de esta forma, promocionar la ciudad de Teruel y vincular Teruel a la excelencia. Para nosotros, como Ayuntamiento, es importante apostar por productos culturales de calidad y vincularnos al nombre de Antón García Abril es vincularnos a la excelencia absoluta", ha afirmado.

CERTAMEN CONSOLIDADO

El concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha subrayado la consolidación del certamen y la oportunidad que supone para Teruel acoger durante un fin de semana a grandes pianistas de ámbito internacional.

"No todos los días tenemos la oportunidad de tener a grandes pianistas de este nivel en nuestra ciudad", ha señalado, antes de invitar a los turolenses a disfrutar de "dos días intensos de música de Antón" y del talento de los finalistas.