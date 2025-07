El XVI Congreso de Refundación del Partido Aragonés se celebrará el próximo 26 de octubre

ZARAGOZA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Territorial del Partido Aragonés, constituido en la mañana de este sábado, ha ratificado la convocatoria del XVI Congreso de Refundación del PAR para el 26 de octubre, tal y como aprobó la Comisión Ejecutiva de la formación política el pasado 16 de junio.

Con la constitución del Consejo Territorial del Partido Aragonés, máximo órgano entre congresos, se culmina el proceso de renovación de los órganos de participación de esta formación política, tras la proclamación de los Comités Locales, Municipales, Comarcales e Intercomarcales.

Este Consejo Territorial está formado por los miembros de la Comisión Ejecutiva, cargos institucionales del PAR, alcaldes y concejales, representantes de las asambleas y comités municipales, comarcales e intercomarcales y miembros del Rolde, entre otros.

Tras la ratificación de la convocatoria del XVI Congreso del PAR, se ha validado la designación de la comisión organizadora del cónclave.

El presidente del PAR, Alberto Izquierdo, ha explicado que "hoy, concluye el proceso de renovación de órganos que arrancó con el último congreso, con el cumplimiento de la sentencia. Lo que hacemos es cerrar una etapa y arrancamos con una etapa muy ilusionante, que es la celebración del Congreso de Refundación del Partido Aragonés, que se producirá el 26 de octubre, que hoy ha ratificado el Consejo Territorial, el máximo órgano entre congresos".

Entre las novedades del nuevo congreso está, según ha indicado Izquierdo, "un militante un voto", puesto que "para nuestra candidatura era fundamental que la militancia del partido pueda hablar con libertad, que no sean necesarios compromisarios y para votar, cada militante tendrá la oportunidad de venir hacerlo de forma libre y valdrá lo mismo el voto de cualquier militante que el secretario general".

RENOVACIÓN Y TERRITORIO

Alberto Izquierdo ha destacado: "Vamos a poner en marcha también la renovación de la ideología del partido y cuando digo renovar, no es cambiarla, sino actualizar la ponencia política, en la que vamos a hablar de los recursos del territorio, de eso tan importante que se habla".

Ha aclarado que, en un contexto en el que "estamos rodeados de negacionistas, de terraplanistas, de estreñidos de la política que dicen no a todo y todo lo que pasa en Aragón les parece mal y, sobre todo, si no lo pueden dirigir ellos, pues vamos a hacer una ponencia ideológica que hable del territorio y de lo que pensamos la gente del territorio".

"Nosotros no somos los veraneantes que van en verano a decirles que les molestan en los municipios los tractores o que les molestan los animales. Somos las personas que vivimos en el territorio, somos las personas que queremos Aragón y que queremos que Aragón progrese", ha apuntado el presidente del PAR.

Por eso, "vamos a hacer una ponencia en la que hablemos de los recursos del territorio, de su explotación y sobre todo de su aprovechamiento, pero por parte del territorio, no por parte de otros. Estamos cansados, como digo, de esos estreñidos, que todo lo que pasa en Aragón les parece malo porque quizá a ellos a Aragón no les gusta".

AMPLIACIÓN DE LA MILITANCIA

Por otro lado, el presidente del Partido Aragonés se ha referido a la ampliación de la militancia y a la recuperación del centro político, ya que "mucha gente va a volver al Partido Aragonés mucha gente de la que se fue, no de la que tiene siete u ocho partidos a sus espaldas, sino gente que ha sido o alcaldesa o concejal o concejal en cualquier municipio o simplemente ha participado de la militancia y en un momento determinado por la desilusión de lo que se produjo, se marchó".

A esa gente es la que queremos recuperar, ha manifestado Izquierdo, para avanzar que "haremos un llamamiento y lo hacemos público a todos esos alcaldes, alcaldesas, concejales de partidos independientes, de Aragón Existe, de Teruel Existe, de Vox, toda esa gente que se ha dado cuenta que no le representa nadie, que nadie les ha vuelto a llamar después de utilizarles para las elecciones y nadie les ha preguntado qué necesitan en su pueblo".

"Es que la ideología en el municipio no tiene nada que ver. La gente se presenta a las elecciones en su pueblo para intentar mejorarlo, para intentar hacer cosas y nosotros lo que vamos a hacer es darle una porque hay mucha más gente de centro de la que parece y hay mucha gente que es del Partido Aragonés y no lo sabe. A partir de ahora, lo van a saber porque nos vamos a preocupar de contárselo, de explicárselo y, sobre todo, de convencerles de que, desde el centro, desde la moderación, desde el entendimiento, desde llegar a acuerdos también se puede hacer política", ha agregado.

RECUPERAR EL CENTRO Y LOS ACUERDOS EN ARAGÓN

Además, Alberto Izquierdo ha incidido en la trascendencia del centro y de los acuerdos, porque "no hace falta insultar para hacer política, no hace falta romper un gobierno cada diez días o votar todo en contra para hacer política. Aragón siempre ha sido un lugar en el que los acuerdos han sido muy importantes".

"¿Por qué no se pueden recuperar esos acuerdos con la derecha y la izquierda? ¿Por qué no se puede llegar a entendimientos? ¿De verdad la única condición para que Aragón tenga unos presupuestos es que los inmigrantes no entren en nuestra comunidad? Que hagamos un muro, como decía Trump, esa es la única condición. Lo demás da igual, los servicios sociales dan igual, la educación da igual, la sanidad da igual, los servicios en el territorio...", ha lamentado.

En este punto, ha defendido que desde el PAR "no pensamos que esa tiene que ser la gran propuesta", abogando por "recuperar el centro". Hace cuatro años, en las Cortes de Aragón había 17 diputados de centro, ha recordado, "hoy solo queda uno y eso es algo que tenemos que cambiar y que tenemos que remediar, porque los extremos son malos, lo estamos viendo, se está demostrando".

"Quizá Aragón tenga unas elecciones anticipadas, no lo sé, por culpa de los extremos, porque los extremos son malos y solo hacen daño a Aragón", ha comentado.

En este mismo sentido, el presidente del PAR ha concluido indicando que "estamos viendo, en la política agraria, el 20% de recorte a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos por un comisario de derechas, que ha sido precedido por uno en la ultraderecha y luego, son ellos los que van a salvar al campo".

"Vamos a cambiar pistolas y balas por agricultores. Ese es el cambio. Nosotros estamos de acuerdo y eso se arregla desde el centro, desde la moderación y desde el trabajo en equipo y, sobre todo, respetando al que tienes al lado. No hace falta insultar, como vemos cada día en las Cortes de Aragón, para mostrar tu opinión política", ha finalizado.