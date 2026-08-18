La XVIII Marcha Senderista de Mequinenza recauda 4.000 euros para la lucha contra el cáncer

El Ayuntamiento, organizador de la prueba, ha entregado a la Junta Local de la AECC un cheque de 4.000 euros, correspondiente al importe íntegro de las inscripciones de los 352 participantes - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

La XVIII Marcha Senderista y Solidaria de Mequinenza (Zaragoza) ha vuelto a convertir el deporte y la participación ciudadana en una herramienta de apoyo a la lucha contra el cáncer. El Ayuntamiento ha entregado a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) un cheque por valor de 4.000 euros, correspondiente a la recaudación íntegra de las inscripciones de la prueba y que la organización ha decidido redondear al alza.

La entrega se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mequinenza y la cantidad recaudada se destinará principalmente a investigación contra el cáncer, además de reforzar el trabajo que desarrolla la entidad en materia de prevención y atención a las personas afectadas por la enfermedad.

La Marcha Senderista y Solidaria, organizada por el Ayuntamiento, reunió el pasado 22 de marzo a 352 participantes de todas las edades, que pudieron elegir entre los tres recorridos habilitados. La jornada volvió a combinar la práctica deportiva con el contacto con la naturaleza, la promoción de hábitos saludables y la convivencia entre los participantes.

La iniciativa ha alcanzado este año su mayoría de edad, con la celebración de su decimoctava edición, consolidándose como una de las actividades deportivas y solidarias del municipio. Desde la organización y la Junta Local de la AECC han agradecido la participación de los senderistas, así como la colaboración de los voluntarios y de todas las personas que contribuyen cada año a hacer posible la prueba.

DEPORTE Y COMPROMISO SOCIAL

La entrega de los 4.000 euros supone mantener la doble vertiente de una marcha que utiliza la participación deportiva como vía de colaboración directa con la lucha contra el cáncer. El importe íntegro abonado por los participantes se entrega a la AECC, de manera que la inscripción en la actividad se transforma en una aportación destinada a apoyar la investigación y otras iniciativas relacionadas con la enfermedad.

En el acto han participado la teniente de alcalde, Débora Bravo; la concejal de Ciudadanía y Servicios Sociales, Montse Gimeno; el concejal de Deportes y Tecnologías de la Información y la Comunicación, Miguel Llop, y José Gros y Mari Carmen Aldabó, en representación de la organización de la prueba.

Por parte de la Junta Local de la AECC han asistido su presidenta, Ana Mari Oliver, junto a María Pilar González y Marta Navarro. Los representantes de la asociación han aprovechado el encuentro para trasladar información sobre los avances que se están produciendo en la lucha contra el cáncer y para poner de relieve la importancia de la prevención y la detección precoz.

En este sentido, han destacado especialmente la utilidad de los programas de cribado de cáncer colorrectal y de cérvix, que permiten detectar lesiones o tumores en fases tempranas y, con ello, mejorar las posibilidades de tratamiento. La prevención y el diagnóstico temprano se sitúan así como algunos de los principales instrumentos para seguir avanzando frente a la enfermedad.

La Junta Local también ha incidido en la necesidad de continuar avanzando en la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, uno de los tumores con mayor impacto en términos de mortalidad. Junto a estas medidas, los representantes de la entidad han subrayado la importancia de mantener la inversión en investigación para mejorar la prevención, los tratamientos y la supervivencia de los pacientes.

UNA RECAUDACIÓN DESTINADA A LA INVESTIGACIÓN

Según las últimas estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) recogidas por la organización, en España se prevén 34.908 nuevos diagnósticos de cáncer de pulmón en 2026, lo que situaría a este tumor como el tercero con mayor número de diagnósticos, por detrás del cáncer colorrectal y el de mama.

Con la entrega de los 4.000 euros, la Marcha Senderista y Solidaria de Mequinenza vuelve a poner de manifiesto la capacidad del deporte para generar también un impacto social. Los fondos procedentes de las inscripciones permitirán contribuir a la labor de la AECC y, especialmente, a la investigación contra el cáncer.

La prueba mantiene así una fórmula que combina actividad física, naturaleza y solidaridad y que, tras 18 ediciones, ha conseguido implicar a cientos de participantes. El Ayuntamiento y la Junta Local de la AECC han querido cerrar esta edición poniendo en valor precisamente esa respuesta ciudadana y el compromiso de quienes convierten cada año su participación en la marcha en una ayuda para quienes luchan contra la enfermedad.