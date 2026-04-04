Zaragoza acogerá dos jornadas del Hackathon The Wave 2026

El Hackathon se amplía a dos jornadas - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La edición de Zaragoza de Hacking the Future reunirá en Etopia, los días 13 y 14 de abril, a una amplia representación del tejido empresarial y tecnológico aragonés y nacional, con una previsión de 260 participantes.

Se plantea como una iniciativa con la que despertar vocaciones tecnológicas, impulsar el talento emergente y abrir nuevas oportunidades para startups y emprendedores, enfrentándose a retos de formación y capacidades que refuercen la apuesta por un ecosistema innovador y dinámico.

Tras la celebración en Teruel y Huesca de sendos hackathones, llega a Zaragoza esta convocatoria del mayor evento de tecnología bajo el nombre de The Wave.

Dirigido al talento joven aragonés, se trata de una iniciativa concebida para generar un retorno directo en el ecosistema de innovación de Aragón, con especial atención al desarrollo local. Y pretende ser un evento de activación de estudiantes y jóvenes profesionales para resolver retos reales mediante el uso de tecnologías emergentes, con especial foco en la inteligencia artificial.

El hackathon se plantea como un espacio de innovación colaborativa en el que equipos multidisciplinares de estudiantes de distintos niveles trabajan durante un tiempo limitado para desarrollar soluciones tecnológicas a desafíos planteados por empresas e instituciones.

Este formato busca combinar creatividad, tecnología y trabajo en equipo, permitiendo a los participantes transformar ideas en propuestas o prototipos con potencial de aplicación real en el ámbito empresarial y social.Entre las entidades que lanzarán retos en esta edición se encuentran Adidas, Endalia, GFT, Inetum, Nexio y Tervalis, junto a propuestas vinculadas a innovación, datos, inteligencia artificial y nuevos modelos de negocio. También, participarán CESTE, Academia Inventores, Atades y Deveco, incorporando desafíos con impacto en educación, accesibilidad, inclusión y tecnología aplicada a problemas reales.

A ellas se suman Costa, ANRGIT, Ibercaja, Inycom y BTV, que trasladarán al talento participante retos conectados con industria, banca, ciudad, bienestar social y transformación digital. El hackathon contará además con la presencia de Imascono, DXC, Integra, UST y Embou, completando una convocatoria especialmente diversa y multidisciplinar.

Este evento está patrocinado por Microsoft y cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, Tecnara, Ayuntamiento de Zaragoza y el Instituto Tecnológico de Aragón ITA.

Zaragoza se consolida, así, como una gran cita de innovación abierta en la que empresas, entidades sociales y agentes del ecosistema colaboran para acercar retos reales al talento joven.