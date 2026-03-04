Zaragoza acogerá el II Congreso Nacional de Deporte y Municipalismo el 11 12 de marzo

Presentación del II Congreso Nacional de Deporte y Municipalismo que acogerá Zaragoza - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza será la sede del II Congreso Nacional de Deporte y Municipalismo, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación del Deporte Español (ADESP), los días 11 y 12 de marzo de 2026.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado el evento junto al presidente de la Comisión de Deportes de la FEMP y alcalde de Torrejón de Ardoz (Madrid), Alejandro Navarro, y el presidente de la Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, en representación de la ADESP.

Han asistido también el secretario de la Comisión de Deportes de la FEMP, Ignacio Díaz; y el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate.

El congreso tendrá lugar en el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI y reunirá a responsables institucionales, federaciones deportivas y agentes del sector de toda España en un foro que aspira a convertirse en el principal punto de encuentro del deporte municipal.

La alcaldesa ha destacado durante su intervención la importancia de que Zaragoza acoja un evento de estas características, enmarcado en la estrategia municipal de atracción de grandes citas deportivas nacionales e internacionales, que generan un impacto muy positivo en términos económicos, sociales, turísticos y mediáticos. Esta línea de trabajo ha sido clave para la proyección de la ciudad y su reconocimiento como Capital Europea del Deporte 2027.

SERVICIO PÚBLICO

"El deporte, en una ciudad moderna, es infraestructura social. Es un servicio público que funciona como una red que sostiene el bienestar", ha argumentado Natalia Chueca para añadir que "previene y cuida la salud física, pero también la salud mental".

Otras cualidades del deporte es que "integra" y permite que niños, jóvenes, mayores y personas con discapacidad encuentren su lugar y "genera igualdad real, porque abre oportunidades donde antes no las había". Asimismo, Chueca ha dicho que el deporte "cohesiona, construye sentimiento de pertenencia en los barrios, crea vínculos, normas compartidas, convivencia intergeneracional".

"El deporte protege, es una política pública que refuerza entornos seguros, alternativas saludables y referentes positivos, especialmente para los más jóvenes. Y además, impulsa la ciudad en actividad económica, empleo, atracción de eventos, turismo y reputación", ha enumerado la alcaldesa.

OBJETIVO: FORTALECER EL DEPORTE COMO MOTOR DE DESARROLLO

El II Congreso Nacional de Deporte y Municipalismo tiene la vocación de fortalecer el papel del deporte como motor de desarrollo social y económico en los municipios.

En esta segunda edición, el encuentro consolidará un espacio estable de diálogo y coordinación entre ayuntamientos, federaciones y entidades del ámbito deportivo, reforzando la capacidad de las administraciones locales para impulsar proyectos accesibles, innovadores y alineados con los retos actuales.

Durante las dos jornadas se abordarán cuestiones clave como el impulso de un modelo de deporte más inclusivo y cercano a la ciudadanía; la integración de criterios de sostenibilidad ambiental en la gestión de instalaciones y eventos; el papel del deporte como herramienta para combatir el reto demográfico y favorecer la cohesión social; así como la promoción de alianzas estratégicas entre administraciones públicas, federaciones y entidades privadas.

El programa incluye ponencias marco y mesas redondas en las que se analizarán experiencias pioneras desarrolladas en distintos municipios españoles, casos de éxito en colaboración institucional, estrategias para fomentar la igualdad y la participación en la práctica deportiva, y nuevas fórmulas de financiación y gestión en el ámbito local.

Asimismo, se debatirá sobre innovación, digitalización y planificación estratégica como elementos esenciales para situar el deporte en el centro de las políticas públicas municipales.

El congreso se plantea como un espacio dinámico y participativo, orientado a compartir buenas prácticas y a diseñar estrategias comunes que permitan consolidar el deporte como un eje fundamental para mejorar la salud, la calidad de vida y la cohesión territorial en los municipios españoles.