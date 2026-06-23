Zaragoza alcanza el mejor registro de pernoctaciones de la serie histórica en el primer cuatrimestre del año

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ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza mantiene una evolución positiva de la actividad turística durante los cuatro primeros meses del año y alcanza el mejor registro de pernoctaciones de la serie histórica 2022-2026 para este periodo, ya que entre enero y abril, la ciudad ha registrado 699.684 pernoctaciones en hoteles, apartamentos turísticos y camping, lo que supone un aumento del 1,54% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizan 689.079.

Este comportamiento confirma la consolidación de Zaragoza como destino urbano, cultural, gastronómico y de congresos, con capacidad para atraer visitantes y favorecer estancias de mayor duración. En el conjunto del periodo analizado, la ciudad registró 386.220 viajeros, una cifra prácticamente alineada con la del ejercicio anterior, en el que se alcanzaron 388.820 visitantes.

El dato de pernoctaciones sitúa a 2026 como el mejor año de la serie histórica 2022-2026 entre enero y abril, por delante de 2025, 2024, 2023 y 2022. En viajeros, Zaragoza ocupa el tercer puesto de la serie, en un contexto de estabilidad del destino y de fuerte competencia turística.

TIPOS

Por tipología de alojamiento, los apartamentos turísticos y el camping presentan una evolución especialmente dinámica. Los apartamentos turísticos han registrado 15.843 viajeros, un 24,20% más que en 2025, y 55.841 pernoctaciones, con un incremento del 4,31%.

Por su parte, el camping ha alcanzado 10.936 viajeros, un 5,10% más, y 20.558 pernoctaciones, lo que representa un crecimiento del 16,01%.

El alojamiento hotelero, que concentra la mayor parte de la actividad turística de la ciudad, ha sumado 359.441 viajeros y 623.285 pernoctaciones entre enero y abril. Las pernoctaciones hoteleras han crecido un 0,88%, impulsadas especialmente por el comportamiento del mercado nacional, que alcanzó 459.860 pernoctaciones, un 1,61% más que en el mismo periodo del año anterior.

Los indicadores de ocupación hotelera también muestran una evolución favorable. La estancia media para el conjunto de alojamientos ha sido de 1,81 días, con 1,73 días para el viajero nacional y 2,04 días para el visitante extranjero. En el acumulado enero-abril de 2026, el grado medio de ocupación por plazas alcanza el 54,08%, por encima del 50,47% registrado en 2025. La ocupación por habitaciones se sitúa en el 69,21%, mientras que la ocupación por plazas en fin de semana alcanzó el 66,94%.

El comportamiento turístico de estos primeros meses del año se ve favorecido, además, por el calendario de grandes eventos de la ciudad, que contribuye a reforzar la capacidad de atracción de Zaragoza en distintos momentos del ejercicio.

La programación navideña, con actividad durante la primera semana de enero; iniciativas como Zaragoza Luce o Fiestas Goyescas; y celebraciones de referencia como la Semana Santa consolidan una oferta diversa que genera actividad turística, dinamización económica y proyección exterior para la ciudad.

REFERENCIA PARA EL TURISMO DE INTERIOR

El mercado nacional ha tenido un papel especialmente relevante en esta evolución. Los viajeros nacionales han crecido un 1,10%, hasta alcanzar los 286.477 visitantes, mientras que las pernoctaciones nacionales aumentaron un 3,17%, con un total de 496.216.

Estos datos reflejan la fortaleza de Zaragoza como destino de referencia para el turismo interior y para escapadas urbanas de corta y media estancia.

En el ámbito internacional, Francia se mantiene como el principal mercado emisor, con 14.427 viajeros y 26.425 pernoctaciones entre enero y abril. Le siguen Italia, Portugal, Estados Unidos y China en número de viajeros. En pernoctaciones, Italia, Estados Unidos, Alemania y Portugal completan los principales puestos del ranking tras Francia.

Dentro de los mercados internacionales, destaca la evolución del mercado chino, con un crecimiento del 25,77% en viajeros y del 38,23% en pernoctaciones respecto al mismo periodo de 2025.

También sobresale el comportamiento de Italia, con un incremento del 31,73% en pernoctaciones; Estados Unidos, con un aumento del 11,83%; Francia, con un crecimiento del 9,26%; y Japón, que registra avances del 124,44% en viajeros y del 78,91% en pernoctaciones.

"Estos resultados confirman la solidez del comportamiento turístico de Zaragoza en el arranque del año, con un crecimiento sostenido de las pernoctaciones, una mayor diversificación de las modalidades de alojamiento y una respuesta positiva tanto del mercado nacional como de varios mercados internacionales estratégicos", ha asegurado la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández.

También ha apuntado que el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Turismo, "continuará trabajando en la promoción de la ciudad como destino competitivo, sostenible y de calidad, reforzando su posicionamiento en los principales mercados emisores y poniendo en valor su patrimonio, su oferta cultural, su gastronomía, su capacidad congresual y su ubicación estratégica".