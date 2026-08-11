Zaragoza: Los centros de mayores alcanzan 77.700 socios, un 22% más que en 2023

La concejala delegada del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, y la jefa de la Unidad del Mayor, Fernanda Blasco. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, ha celebrado este martes los datos del balance de la primera mitad de año en la red municipal de centros de mayores, entre los que destaca que el número de socios supera los 77.700, un crecimiento de un 22% con respecto a 2023, lo que ha considerado un aval a las políticas del equipo de gobierno en esta materia.

En palabras de Espinosa, la valoración "no puede ser más positiva" sobre una red de 32 centros de convivencia, distribuidos en todos los distritos y barrios rurales, que ofrecen tanto espacios de encuentro como de relación para ofrecer servicios a estas personas, además de contribuir a prevenir la soledad no deseada, fomentar el envejecimiento saludable o promover la participación de los mayores en la sociedad.

El balance refleja también un fuerte incremento de la demanda de servicios como las asesorías especializadas, la ampliación de la red de comedores municipales y los elevados índices de participación registrados en los distintos proyectos impulsados por el Servicio del Mayor.

Así, las asesorías especializadas duplican ya las consultas de todo 2025. Ofrecen atención personalizada en los ámbitos jurídico, psicológico y afectivo-sexual y, sólo durante el primer semestre del año, la Asesoría Jurídica atendió 148 consultas, mientras que la Asesoría Afectivo-Sexual registró 40 y la Asesoría Psicológica alcanzó las 109, presentando todas ellas altos niveles de ocupación.

La concejala delegada ha destacado asimismo la consolidación de la red de comedores para personas mayores, que actualmente cuenta con diez centros y ofrece una media de 492 menús diarios. La apertura de nuevos comedores --Torrero, Universidad, Las Fuentes y el Luis Buñuel en el Casco Histórico-- y la ampliación del servicio durante los fines de semana y el mes de agosto han permitido incrementar un 70% el número de plazas disponibles en cuatro años.

Esta ampliación facilita que un mayor número de personas mayores pueda acceder a una alimentación equilibrada, por un precio de 5,50 euros, en un entorno de convivencia, contribuyendo además a combatir situaciones de aislamiento y a reforzar las relaciones sociales entre los usuarios.

ALTA ACEPTACIÓN DE LOS TALLERES

Los talleres de envejecimiento activo continúan siendo una de las iniciativas con mayor aceptación entre los usuarios de la red municipal. Impartidos en los 32 centros de mayores de Zaragoza, estas actividades trabajan de forma integral el bienestar físico, cognitivo, emocional y social de los participantes mediante propuestas adaptadas a sus necesidades e intereses.

Asimismo, el proyecto 'Nos Gusta Hablar', orientado a prevenir la soledad no deseada y fortalecer las relaciones sociales mediante grupos de conversación y apoyo, ha pasado de desarrollarse en tres centros al inicio del mandato a estar implantado actualmente en trece, ampliando así su alcance territorial y el número de beneficiarios.

MÁS DE 1.200 PLAZAS PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL

El Ayuntamiento mantiene también los cursos para reducir la brecha digital entre las personas mayores. Durante esta primavera se desarrollaron 111 cursos, con más de 1.100 horas de formación y más de 1.200 plazas repartidas en 28 centros municipales.

La programación ha incorporado contenidos relacionados con el manejo del teléfono móvil, fotografía, herramientas digitales e inteligencia artificial mediante ChatGPT, con el objetivo de facilitar la autonomía de las personas mayores en sus gestiones cotidianas y mejorar sus competencias en un entorno cada vez más digitalizado.

OCIO, ACTIVIDAD FÍSICA Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES

Paloma Espinosa ha informado también de la consolidación de programas de envejecimiento activo y ocio saludable como 'Mayores con Ganas', que entre febrero y junio ofreció 28 actividades culturales y de ocio durante los fines de semana, con más de 3.200 plazas disponibles y una ocupación media superior al 87%.

El programa amplía la oferta municipal de ocio precisamente en los días en los que habitualmente existe una menor programación, favoreciendo la participación social y el encuentro entre las personas mayores. A ello se suma la gimnasia acuática, que este año ha ampliado su oferta hasta 15 piscinas municipales con 550 plazas y un índice de participación del 100%, así como las Jornadas de Salud 'El Círculo de la Vida', que volvieron a completar todas sus plazas y abordaron cuestiones relacionadas con la prevención, los hábitos saludables y el bienestar emocional.

Entre los proyectos más innovadores figura 'Hablemos del Duelo', puesto en marcha como experiencia piloto en 2024 para ofrecer acompañamiento a personas que afrontan un proceso de pérdida y continuará y se extenderá a diez centros tras registrar una participación superior al 95%.

La edil ha destacado también la evolución del servicio de Atención Preferente +70, que ya ha atendido a cerca de 1.300 personas durante el primer semestre del año. Este recurso facilita una atención preferente y personalizada a las personas mayores que necesitan orientación sobre los distintos servicios municipales en la Casa Consistorial, proporcionándoles orientación y acompañamiento para resolver sus gestiones de forma ágil y cercana.

"Esta es la línea de trabajo en la que vamos a continuar para ofrecer más y mejores servicios que aseguren a las personas mayores su bienestar tanto físico como mental y social", ha concluido Espinosa.