Zaragoza se convierte en Capital Europea de la Accesibilidad 2026

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, recibe en Bruselas la máxima distinción de los Access City Award 2026

ZARAGOZA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha concedido a Zaragoza la máxima distinción de los Access City Award 2026, los premios que reconocen a los municipios europeos que han demostrado una política sólida, ambiciosa y continuada en materia de accesibilidad.

La alcaldesa Natalia Chueca, que ha recibido el premio en Bruselas durante los actos de celebración del Día Europeo de las Personas con Discapacidad, se ha mostrado "muy orgullosa por este reconocimiento al trabajo que llevamos años haciendo.

"Zaragoza es la ciudad que mayor sensibilidad ha demostrado para que todas las personas con distintas capacidades tengan los mismos derechos y puedan tener la mejor calidad de vida", ha expresado la alcaldesa.

La capital aragonesa recibirá, gracias a este título, un premio económico de 150.000 euros que servirá para seguir potenciando las políticas de accesibilidad universal. Ha recordado el hito que supuso la aprobación en 2023 de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad, que ha tenido su continuidad con la Mesa de la Accesibilidad, la Oficina Municipal de Accesibilidad, y el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal 2025-2030.

Este trabajo sitúa a la ciudad entre las referencias europeas en gobernanza, planificación y ejecución de políticas inclusivas y le hizo merecedora del premio Reina Letizia a accesibilidad en municipios en 2024.

La alcaldesa ha mencionado los criterios de accesibilidad que está teniendo el Ayuntamiento en la movilidad, la reforma de calles, con suelo podotáctil, la rehabilitación de vivienda y también las medidas de accesibilidad cognitiva y de comunicación en los servicios e instalaciones municipales.

ELEGIDA ENTRE 51 CANDIDATAS

Todos estos avances han sido reconocidos por la Comisión Europea, al igual que la adaptación de infraestructuras, cultura inclusiva --como la sala Entreluces del Museo Pablo Gargallo--, teleasistencia accesible, documentación a lectura fácil, aseos para personas ostomizadas o mejoras en la accesibilidad del transporte, entre otras.

La alcaldesa ha elogiado "el trabajo participativo con todas las entidades del Tercer Sector que trabajan en la accesibilidad y, por supuesto, el trabajo transversal desde todas las áreas del propio Ayuntamiento para hacer que Zaragoza sea una ciudad accesible".

Zaragoza se convierte así en Capital Europea de la Accesibilidad 2026, sucediendo a Viena (Austria) en este título y superando a los otros cuatro finalistas de esta edición: Valencia, que ha obtenido el segundo premio, Rennes (Francia), que ha sido tercera, Piacenza (Italia) y Salzburgo (Austria). En total, se habían presentado 51 candidaturas.

Este premio distingue a las ciudades que integran la accesibilidad de forma transversal en los servicios públicos, el diseño urbano, el transporte, la comunicación, la vivienda y la tecnología, con el objetivo de garantizar la autonomía, la participación y la igualdad de oportunidades de todas las personas.

Con este reconocimiento, Zaragoza refuerza su liderazgo europeo como ciudad inclusiva con las personas con discapacidad y continuará avanzando en la implementación de su Plan Estratégico de Accesibilidad Universal, con el objetivo de convertir esta política en un pilar estructural de la urbe presente y futura.