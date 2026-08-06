Zaragoza destina 1,7 millones este verano a la Operación Coles 2026 para 58 centros educativos públicos

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, visita uno de los centros de Zaragoza en los que se acometen las obras de mejora. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Operación Coles 2026 del Ayuntamiento de Zaragoza supondrá este verano una inversión de 1,7 millones en 116 obras repartidas por 58 colegios diseminados en 19 distritos y barrios rurales de la ciudad.

Así lo ha anunciado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha recordado que estas actuaciones de mantenimiento correctivo extraordinario y adecuaciones eléctricas completan las labores ordinarias.

"Son muchos edificios, construidos en su mayoría hace décadas, con muchos elementos que van envejeciendo y con muchos años de Gobiernos de izquierdas en los que se ha predicado sin dar trigo, ya que no se hizo la inversión y prevención que se requería", ha expresado Serrano, por lo que "nos encontramos con un gran esfuerzo económico en mantenimiento que debemos recuperar para poner al día las instalaciones".

"El Ayuntamiento se hace cargo de los costes de limpieza, energía y mantenimiento correctivo o preventivo de los edificios" de los centros educativos públicos de Infantil y Primaria de la ciudad, si bien son de titularidad autonómica, a quien corresponde las obras constructivas de más envergadura consideradas inversión, ha explicado Serrano.

Todas estas obras "se basan en las peticiones formales que realizan los equipos directivos de los centros educativos", ha apuntado Serrano, y "algunas de ellas eran reclamadas desde hace tiempo, y vamos atendiéndolas según la urgencia y la disposición presupuestaria", ha añadido el consejero.

Es durante el verano cuando el Ayuntamiento de Zaragoza acomete estas obras correctivas. En este caso, se ejecutarán 116 actuaciones en 58 centros educativos de 19 distritos o barrios rurales, aunque algunas actuaciones se han llevado a cabo desde primavera.

Si se suman todas las líneas presupuestarias --limpieza, energía y mantenimiento, que deben sufragarse por el Ayuntamiento--, "en el mandato entre 2011 y 2015, la inversión fue de 21.020.475,27 euros; entre 2015 y 2019, de 51.776.819,37 euros; en el mandato posterior, de 2019 a 2023, se subió la cifra hasta los 62.080.805,61 euros; y en tres años de este mandato la cifra económica destinada a colegios ya alcanza los 67 millones euros", ha desgranado Serrano.

Igualmente, ha remarcado que "los datos, que no llevan a engaño y que son aportados por los técnicos municipales, muestran el compromiso indudable, contundente y claro de este Gobierno con las familias y la comunidad educativa pública de nuestra ciudad".

OBRAS 2026

Por distritos, y atendiendo al orden de mayor a menor número de colegios beneficiados, el reparto de las actuaciones se distribuye de la siguiente manera: Actur Rey Fernando y El Rabal lideran el listado con 8 colegios beneficiados en cada zona.

En el caso del Actur Rey Fernando, se llevarán a cabo 17 actuaciones repartidas entre los CEIP Cortes de Aragón, Hermanos Marx, José Antonio Labordeta, Río Ebro y Josefa Amar y Borbón, los centros de educación especial (CPEE) Alborada y Jean Piaget -este último incluyendo su residencia-, así como el CPI Parque Goya.

Por su parte, en el distrito de El Rabal se ejecutarán 15 intervenciones en los CEIP Cándido Domingo, Eugenio López y López, Hilarión Gimeno, La Jota, Lucien Briet y Tío Jorge, además de en el Colegio Público La Estrella y el Complejo Escolar Cándido Domingo.

Les sigue de cerca Delicias con 7 centros docentes y 16 actuaciones, que mejorarán las instalaciones de los CEIP Aljafería, Andrés Manjón, Antonio Beltrán Martínez, Emilio Moreno Calvete, José Camón Aznar, José María Mir y Monsalud. A continuación se sitúa el Distrito Sur, donde se realizarán 9 actuaciones en 5 centros educativos: los CEIP Montecanal y Valdespartera, el CPE Rosales del Canal, el CPI San Jorge y el Colegio Público Zaragoza Sur.

En el distrito Universidad, las mejoras llegarán a 4 colegios con otras 9 intervenciones, beneficiando a los CEIP Cesáreo Alierta, Doctor Azúa y Recarte y Ornat, junto con el Colegio Público César Augusto. Con 3 colegios beneficiados por zona se encuentran Torrero, con 5 actuaciones en los CEIP Domingo Miral, Luis Vives y Ramón Sainz de Varanda, y el distrito de San José, también con 5 intervenciones que alcanzarán a los CEIP Calixto Ariño y María Moliner, y al CPEE Ángel Rivière.

Asimismo, contarán con 4 actuaciones en 3 centros los distritos de La Almozara (CEIP Jerónimo Zurita, La Almozara y Puerta Sancho) y Las Fuentes (CEIP Marcos Frechín y los colegios públicos Julián Sanz Ibáñez y Torre Ramona).

En el escalón de los distritos y barrios con 2 colegios en el plan de obras destaca por volumen de intervenciones el Casco Histórico, que concentrará 9 actuaciones entre el CEIP Santo Domingo y el CEIP Tenerías. En Oliver - Valdefierro se ejecutarán 6 reformas en el CEIP Fernando el Católico y el CEIP Jerónimo Blancas y Tomás Primaria; en Miralbueno se llevarán a cabo 4 actuaciones en los CEIP Julián Nieto Tapia y Julio Verne; mientras que en Movera se realizarán 2 intervenciones que alcanzarán al CEIP Juan Pablo Bonet y al CEIP Maestro Pedro Orós.

Finalmente, el listado se completa con aquellas zonas y barrios rurales donde las obras llegarán a un centro educativo. Así, se realizarán 3 intervenciones en el CEIP Guillermo Fatás de Santa Isabel; 2 actuaciones respectivamente en el CEIP Antonio Martínez Garay de Casetas, el CEIP Gustavo Adolfo Bécquer de Garrapinillos y el CEIP Fernández Vizarra de Montañana; y, por último, se ejecutará 1 actuación en el CEIP Gascón y Marín del Centro y otra en el Colegio Público de Peñaflor.

TIPOS DE OBRAS

Las intervenciones recogidas en el plan extraordinario de mantenimiento correctivo se estructuran en ocho categorías principales. El bloque que concentra el mayor volumen de trabajo es el de pintura, con 36 actuaciones que incluyen la renovación interior y exterior general de los edificios, el mantenimiento de vallados y cerrajería, la reparación de porches y fachadas, así como la limpieza y adecentamiento de diversas zonas comunes.

Los trabajos de electricidad e iluminación suman 28 intervenciones enfocadas en adecuaciones y reformas eléctricas generales y de enlace, la unificación de suministros, la sustitución de luminarias deterioradas y la instalación de nuevas líneas para futuros equipos de climatización.

El ámbito de reformas, albañilería, baños y suelos abarca 22 proyectos, entre los que destacan la adecuación completa de aseos para profesores y baños de alumnos en patios y diferentes plantas, la sustitución de pavimentos levantados o muy deteriorados en aulas de distintas materias, pasillos, comedores, gimnasios y vestíbulos, además de la reparación de soleras, alicatados, frisos en escaleras y la insonorización de techos.

En materia de carpintería interior y exterior, ventanas y puertas, se llevarán a cabo 16 actuaciones encaminadas a la sustitución y restauración de ventanales de madera y aluminio, la reposición de vidrios y el cambio de conjuntos de puertas en aulas, salidas al patio y correderas de gimnasios, incorporando también la reparación de lucernarios y tragaluces en las escaleras.

El plan se completa con diversas intervenciones técnicas especializadas: 5 actuaciones en instalaciones para modificar redes eléctricas interiores en su tercera fase, apoyar los sistemas térmicos y actualizar los cuadros generales de mando y protección; 4 intervenciones en techos para sustituir chapas y policarbonatos en mal estado o solucionar filtraciones en zonas de baños; y 3 obras de cerrajería y vallado centradas en la reparación integral de puertas exteriores y la elevación de barandillas en escaleras principales por motivos de seguridad.

Por último, se ejecutarán 2 proyectos de rehabilitación de fachadas y patrimonio destinados a la restauración de balconeras de madera y ventanas en edificios históricos, como los situados en la calle Predicadores, en el colegio Santo Domingo.