Zaragoza.-La Hospedería de Rueda reabre sus puertas tras una inversión de Turismo de Aragón de más de 849.000 euros

SÁSTAGO (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

La Hospedería del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, en Sástago (Zaragoza), ha vuelto a abrir sus puertas después de permanecer cerrada desde enero de 2023. Turismo de Aragón ha culminado una completa renovación de las instalaciones, con una inversión global que supera los 849.000 euros.

El nuevo adjudicatario de la gestión es la empresa ELE Hoteles 2018, que fue la única candidata al concurso y ha asumido el compromiso de mantener abierto el establecimiento durante 300 días al año.

La Hospedería de Rueda, que está catalogada como hotel de cuatro estrellas, cuenta con 35 habitaciones ubicadas en el palacio abacial y en la galería corredor. Con esta reapertura, el Gobierno de Aragón refuerza su compromiso con la revitalización de la Red de Hospederías, la puesta en valor del patrimonio histórico y su aprovechamiento como recurso turístico dinamizador del medio rural.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, la directora gerente de Turismo de Aragón, María Jesús Gimeno, y el director de la empresa concesionaria, Manuel Clavero, han asistido este lunes al acto de reinauguración de las instalaciones.

"Las hospederías están en el Aragón más despoblado, no en Zaragoza Capital, ni en Huesca, ni en Jaca. Están donde tienen que estar, que es donde cumplen, no diré una función social, pero sí una función de reequilibrio territorial que es para lo que se crearon", ha defendido el consejero, que se ha mostrado convencido de que a la nueva empresa adjudicataria le irá bien.

"Es una empresa de ámbito nacional que tiene el componente emocional de que su propietario es del pueblo de al lado y ha estado siempre jugando de niño aquí. El que le pone esa pasión a un negocio lo saca adelante seguro", ha confiado.

Un ánimo que ha refrendado el propio Manuel Clavero, quien ha resaltado que por encima de la vinculación económica que supone asumir la gestión de la Hospedería de Rueda es un "compromiso más sentimental y motivacional" por su relación "de siempre" con Rueda, dado que nació en la localidad de Escatrón.

El nuevo gestor responde "como un entrenador de fútbol" cuando le recuerdan los fracasos en este mismo negocio: "Nosotros somos diferentes e intentaremos hacerlo de la mejor manera posible", ha asegurado. De momento cuenta con una plantilla de entre 10 y 17 trabajadores que irá ampliando en función de los distintos compromisos.

Por lo pronto, Clavero ha avanzado que ya tienen varios eventos comprometidos en agosto y septiembre mientras analiza la viabilidad de las peticiones que le llegan con la premisa de "llegar hasta donde podamos": "Lo que no vamos a hacer es comprometernos a dar un banquete de 200 si sabemos que no podemos llegar. Hay que hacer las cosas bien y sembrar para el futuro, no pensar que vamos a recoger ahora corriendo para que luego eso sea una mala crítica, que sería para la hospedería, el Gobierno y para nosotros en particular", ha avisado.

Con ese planteamiento a "medio y largo plazo" su empresa, con experiencia en hoteles de ciudad, zonas de playa y espacios rurales, y el conocimiento que les da haber asistido a diferentes ferias, plantea para la Hospedería un tipo de turismo monumental, con vías a explorar como el oleoturismo y el senderismo.

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES

La reapertura ha sido posible tras la finalización de las obras de modernización de la central de producción de frío, que han supuesto una inversión de 335.400,51 euros financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta actuación ha permitido mejorar sustancialmente la eficiencia energética del sistema de climatización de la hospedería, incrementando el confort térmico de las instalaciones y reduciendo las emisiones de dióxido de carbono.

Además de esta intervención principal, se han ejecutado trabajos complementarios valorados en 200.784,14 euros, y está prevista una segunda fase con una inversión adicional de 80.000 euros destinada a la mejora del entorno, incluyendo piscina, zonas verdes e instalaciones deportivas. Entre las actuaciones realizadas figuran trabajos de albañilería, carpintería, cerramientos, iluminación, limpieza, acondicionamiento de cocina, instalación de cámaras frigoríficas, fosa séptica y adaptación de cerraduras, entre otros.

La antigua cubierta de la hospedería también ha sido objeto de rehabilitación en el marco de las actuaciones estructurales del monasterio. Aunque las obras de reforma de las corralizas exteriores todavía están en curso, no interfieren con el funcionamiento normal de la hospedería.

La Hospedería de Rueda cerró sus puertas por última vez en enero de 2023, cuando la anterior concesionaria renunció al contrato. La hospedería ya había echado el cierre previamente en 2016 tras mantenerse en marcha en este periodo desde su inauguración en 2003.

BONOS DE DESCUENTO

Turismo de Aragón mantiene entre sus prioridades la revitalización de la red de hospederías como uno de los pilares para impulsar el turismo sostenible y el desarrollo local. En este marco, continúa desarrollándose el programa de bonos dirigidos a ciudadanos aragoneses con el 50% de descuento en estos establecimientos. Desde su puesta en marcha, el programa ha permitido la utilización de 2.408 bonos en siete hospederías de la red autonómica.

Destacan el Mesón de la Dolores, en Calatayud, con 483 bonos consumidos; el Palacio Matutano-Daudén, en La Iglesuela del Cid, con 481; y el Castillo del Papa Luna, en Illueca, con 455. También han participado la Casa Cortés de Sádaba (360), la Casa Grande de Allepuz (153), la Casa Abadía de Roda de Isábena (208) y el complejo de Loarre (268).

Es preciso matizar que la Casa Grande de Allepuz está en estos momentos cerrada por el cambio de concesionario y reabrirá sus puertas en las próximas semanas. También está prevista la reapertura durante este año de la Hospedería de San Juan de la Peña, actualmente en obras.