Zaragoza impulsa la descarbonización industrial con el proyecto europeo SYSTEMICO - DANI MARCOS

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza avanza en la transformación ecológica de su tejido industrial. La capital aragonesa participa en SYSTEMICO --Coupling Circularity & Climate Mitigation--, un proyecto europeo que busca impulsar la economía circular y reducir las emisiones mediante un mejor aprovechamiento de los recursos.

Financiada por el programa Horizon Europe, la iniciativa se ha presentado este lunes en el Acuario de Zaragoza, durante la jornada "La descarbonización de la industria: herramientas para avanzar hacia la transición ecológica".

El proyecto trabaja en cuatro regiones europeas y reúne a entidades de ocho países. En Zaragoza, el Ayuntamiento, la Fundación CIRCE y las empresas Arpa y Urbaser participan en el desarrollo de un Sistema Regional Holístico con dos líneas de trabajo: aprovechar residuos locales para producir biocarbón, que se destinará a la depuración de biogás en la biorefinería del Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano, y elaborar una hoja de ruta para reducir las emisiones del polígono industrial de La Puebla de Alfindén mediante energías renovables y fórmulas de colaboración entre la industria y el entorno urbano.

La embajadora del Pacto Climático Europeo, Clara Arpa, ha destacado la necesidad de facilitar a las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas ubicadas en polígonos industriales, el paso hacia modelos menos contaminantes.

Ha presentado SYSTEMICO como "una iniciativa piloto que demuestra que este camino es posible" y ha explicado el ejemplo de su propia empresa, que cuenta con una instalación fotovoltaica capaz de generar electricidad también durante los fines de semana y festivos, cuando la actividad se detiene.

De esta forma, ha añadido Arpa, la energía sobrante "se almacena en forma de hidrógeno para utilizarla cuando se necesita".

Ha explicado que SYSTEMICO permitirá aprovechar esos excedentes de energía renovable y mejorar la gestión de los residuos. Para que estas soluciones lleguen a las pymes, ha defendido la necesidad de "aunar al sector público y privado para que las pymes comprueben que estas soluciones son viables".

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha clausurado el encuentro y ha destacado el compromiso de la ciudad con la transición hacia una economía más sostenible y la reducción de emisiones.

Durante su intervención, ha incidido en la importancia de la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para avanzar en la descarbonización del tejido productivo.

También ha destacado la participación de Zaragoza en iniciativas europeas como la Misión de las 100 Ciudades Climáticamente Neutras e Inteligentes, que favorece el intercambio de experiencias y el desarrollo de soluciones frente a los retos climáticos.