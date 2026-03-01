Zaragoza y los municipios de su entorno funcionan como metrópoli y demandan una estrategia coordinada, según Ebrópolis

Archivo - Imagen aérea de una perspectiva de Zaragoza, con el río Ebro y la Basílica del Pilar a la derecha. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ebrópolis ha publicado 'Realidad Metropolitana de Zaragoza. Hacia una estrategia coordinada', un documento que analiza el entorno metropolitano desde una perspectiva funcional, demográfica y económica y recoge entre sus conclusiones el hecho de que la capital aragonesa y los municipios de su entorno funcionan como una metrópoli y demandan una estrategia coordinada.

Este informe se enmarca en la colaboración de Ebrópolis con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para desarrollar una estrategia común en el área metropolitana.

Entre las principales conclusiones, el estudio subraya que el conjunto de municipios funciona, en la práctica, como un sistema metropolitano en ámbitos como movilidad, empleo, vivienda o actividad industrial, aunque con realidades muy diferentes: mientras la ciudad de Zaragoza aglutina al 82% de la población de la provincia y hay localidades como Cuarte, María de Huerva, La Muela o La Puebla de Alfindén que han experimentado fuertes crecimientos, los núcleos rurales pequeños ven cómo su población se estanca o decae.

Asimsimo, el documento es un punto de partida para impulsar nuevas bases de diálogo y colaboración entre los agentes implicados en el territorio, --ayuntamientos, entidades locales, grupos de acción local-- para afrontar retos y oportunidades comunes, de forma que permita avanzar en una estrategia metropolitana coordinada.

Para su elaboración, se ha realizado un análisis cuantitativo a partir de las principales fuentes de datos; un trabajo cualitativo basado en entrevistas a entidades supramunicipales; una encuesta a los ayuntamientos del área metropolitana y una sesión participativa en el VIII Encuentro de Municipios, celebrado en noviembre en la sede de la DPZ.

Durante el proceso participativo, los municipios han manifestado la importancia de trabajar conjuntamente para mejorar la cohesión territorial, optimizar recursos, aumentar la competitividad, garantizar la equidad en los servicios y sostener el desarrollo a largo plazo.

LÍNEAS DE TRABAJO

Para ello, las líneas de trabajo consideradas prioritarias son movilidad y conectividad, vivienda y hogares, servicios y equipamientos, industria y desarrollo económico y medio natural y recursos. El diagnóstico del entorno metropolitano de Zaragoza ofrece una visión compartida de un territorio diverso y en plena transformación.

Ebrópolis plantea este punto de partida para abordar los retos actuales que trascienden los límites administrativos y que exigen respuestas coordinadas. En este contexto, la cooperación supramunicipal se configura como una oportunidad real para el territorio.

Solo a través del trabajo conjunto, el refuerzo de las redes existentes y la coordinación entre administraciones será posible optimizar recursos, reducir desequilibrios y avanzar hacia un modelo metropolitano más equilibrado, sostenible y resiliente.