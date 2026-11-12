Zaragoza pide, por unanimidad, una auditoria de la red ferroviaria en España y conocer la inversión ejecutada

Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Diego Radamés - Europa Press

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado por unanimidad cuatro de los cinco apartados de una moción de Vox en la que se pide al futuro Gobierno de España realizar una auditoría técnica independiente e integral de la red ferroviaria española que evalúe su estado real de conservación, mantenimiento y seguridad, incluyendo vías, carriles, traviesas, señalización, sistemas de bloqueo, comunicaciones y protección automática de trenes.

La auditoría deberá identificar las incidencias registradas, las necesidades de renovación y las actuaciones pendientes, haciendo públicas sus conclusiones y estableciendo un calendario de medidas correctoras.

También ha salido por unanimidad el "profundo pesar" del Ayuntamiento de Zaragoza por las víctimas del siniestro ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), traslada sus condolencias a sus familiares, deseando una pronta recuperación a los heridos y manifiesta su solidaridad con todas las personas afectadas, reconociendo la labor de los servicios de emergencia y de los profesionales que intervienen en la atención a las víctimas.

Otro apartado pide incrementar sustancialmente las inversiones destinadas a la conservación, renovación, mantenimiento y modernización de las infraestructuras ferroviarias mediante un plan plurianual, dotado de financiación suficiente y compromisos de ejecución verificables.

Asimismo, reclama la publicación de las inversiones presupuestadas y efectivamente ejecutadas durante los últimos diez anos, así como de las necesidades de inversión pendientes.

El tercer apartado aprobado por unanimidad, insta a aprobar y ejecutar un plan específico de inversiones ferroviarias para Zaragoza y Aragón que garantice la conservación, seguridad y modernización de las conexiones de alta velocidad, la red convencional y las infraestructuras de transporte de mercancías, atendiendo a las necesidades estratégicas de Zaragoza y la comunidad autónoma.

El único apartado que el PSOE ha rechazado, aunque ha salido adelante, reclama la máxima transparencia en la investigación del siniestro ferroviario de Urda y pide al actual Gobierno de España que asuma las responsabilidades políticas que correspondan por las deficiencias de gestión que pudieran acreditarse, incluyendo el cese o dimisión de los responsables cuando proceda, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que determinen las autoridades competentes.

"NEGLIGENCIA NO ACCIDENTE"

El concejal del grupo municipal de Vox, David Flores, ha dicho que las víctimas merecen la "verdad" de una "negligencia, que es una irresponsabilidad y no un accidente, que es una fatalidad". "Cuando se repiten averías, colapsos y fallos de seguridad la obligación de los representantes públicos es preguntarse si son accidentes o años de abandono y decisiones equivocadas" que a su parecer, es el diagnóstico denominado "socialcomunismo".

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha criticado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no acudiera al funeral de Estado por las víctimas de Urda porque prefiriera "grabar un podcast, pero en realidad es porque quería evitar salir apaleado", como en Paiporta.

QUE PAGUEN MÁS LAS OPERADORAS

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha criticado A vox que quieren servicios públicos de primera pero luego no quieren cobrar impuestos a los que más tienen. Ha considerado que las otras operadoras que utilizan la red ferroviaria de Adif "tendrán que pagar más".

El dinero de infraestructuras no se invierte, ha comentado el concejal de Vox David Flores, sino que "se gasta en meretrices, prostitutas y cocaína, si no, no habría accidentes" y ha alertado de que puede volver a pasar tras el incendio de una locomotora a la altura de Ricla (Zaragoza) hace unas semanas.

David Flores se ha preguntado si están los mejores al frente de las infraestructuras y adoptando las mejores decisiones, para contestar que no.

El portavoz adjunto del PSOE, Alfonso Gómez, ha dicho que "previsible fue la Dana" que ha calificado de "cuasicriminal", mientras que el choque de dos trenes en Urda (Toledo) ha sido un accidente, para dejar que se investigue.

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha abundado en que hay que pedir responsabilidades porque la UE dio dinero para el mantenimiento del ferrocarril y Sánchez "ya se sabe que no ha tenido la talla moral de ir al funeral, pero es que hay que dar explicaciones" sentenciando que "la corrupción mata".

Las responsabilidades políticas, ha dicho el concejal de Vox, no se dirimen con la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, para exigir que la responsabilidad "viene de quien le nombró y le mantuvo" tras el primer descarrilamiento en Adamuz (Córdoba). Ha recordado que en Japón tiene tren de alta velocidad desde 1968 y no han tenido ni un solo accidente. David Flores ha apremiado a hacer una auditoría para evitar que haya nuevas desgracias.

"INDEFENDIBLE"

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha intervenido al final del debate para aseverar que el suceso de Urda, junto al de Adamuz y Gelida "es corrupción e incompetencia" con 116 familias rotas por las incompetencia de un Gobierno que desde 2023 no ha sacado adelante los presupuestos.

Además ha tenido más recaudación por lo que "no es problema de subir impuestos", junto a la llegada de fondos UE que investiga la Fiscalía Europea porque "no ha llegado al mantenimiento de las vías y Sánchez en lugar de a personas competente eligió a corruptos, como Ábalos, que está en la cárcel, quien colocó a sus amiguitas en empresas públicas en lugar de seleccionar ingenieros y también se ha desmantelado la cúpula de Adif para "colocar amigos y socialistas".

Chueca ha precisado que "no es un accidente, es negligencia" el choque de dos trenes en Urda y también ha lamentado la "falta de respeto de Sánchez, que es quien ha seleccionado a sus ministros, y además ha hecho el feo de irse a grabar un podcast en lugar de acudir al funeral en la Catedral de Toledo".

"Es incompetencia, corrupción, y el único responsable es Sánchez, que no piensa dimitir y ni siquiera asume su responsabilidad de estar en el funeral de Estado por las 115 familias rotas", ha sintetizado para considerar que "esto es indefendible y se debe pedir el asumir responsabilidades".