Zaragoza presenta esta tarde en Guimaraes su candidatura para ser Capital Verde Europea 2028

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y las consejeras municipales de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, defenderán en Guimarães (Portugal), la candidatura a Capital Verde Europea 2026 - DANI MARCOS

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Zaragoza, encabezada por la alcaldesa, Natalia Chueca, y a la que acompañan las consejeras municipales de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, defenderá en Guimarães (Portugal), ante un jurado internacional, la candidatura de nuestra ciudad para ser Capital Verde Europea 2028.

Es la primera vez que Zaragoza llega a la final de este reconocimiento después de cuatro intentos desde 2012. Este jueves por la noche se conocerá si Zaragoza es la ciudad ganadora y la ceremonia en la que el jurado dará a conocer el nombre de la vencedora comienza a las 21.00 horas en Guimarães.

La alcaldesa ha subrayado que la candidatura de Zaragoza "trabaja hasta el último minuto en la coordinación para hacer una buena presentación". "Tenemos una buenísima candidatura, que hemos trabajado desde hace muchos meses, y tenemos una situación que creo que nos favorece y que es un punto diferencial respecto al resto de ciudades finalista".

"Somos un oasis en medio de un desierto, somos una ciudad que lleva décadas preparándose para abordar la adversidad en el contexto climático, tanto por el extremo frío como por el extremo de calor y, por lo tanto, estamos marcando el camino de cómo se puede vivir bien y ser un referente en calidad de vida como lo es Zaragoza, a pesar de las condiciones climatológicas adversas", ha descrito.

"Zaragoza marca el camino, porque ya llevamos mucho tiempo viviendo y adaptándonos a esta situación. Llegamos --ha recordado Natalia Chueca-- con el trabajo realizado en las últimas décadas, desde la Expo 2008, y especialmente desde que Zaragoza se presentó a la candidatura para ser una ciudad climáticamente neutra en 2030".

Es una labor desde todas las áreas para poder hacer de Zaragoza una ciudad referente a nivel medioambiental. "Eso nos permite estar muy bien posicionados para poder optar a ser ganadores de la Capital Verde Europea en 2028", ha apostillado.

MÁS DE 150 APOYOS RECIBIDOS

La candidatura cuenta con el respaldo de más de 150 entidades que han enviado cartas de apoyo formal, además del apoyo institucional del presidente de Aragón, Jorge Azcón, del comisario de la Expo 2008 y de numerosas personalidades internacionales.

Entre los últimos apoyos recibidos destaca el del Gobierno de España, a través de una carta remitida por el Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

INDICADORES OBJETIVOS QUE MIDEN EL COMPROMISO AMBIENTAL

Zaragoza ha llegado a la final tras superar distintos procesos y filtros en los que se han valorado datos objetivos de cada ciudad. La evaluación europea analiza las candidaturas a través de siete indicadores ambientales: aire, agua, naturaleza y biodiversidad, residuos y economía circular, ruido, clima-mitigación y clima-adaptación. De la evaluación técnica de esos datos contrastados surge el grupo de finalistas.

UNA CIUDAD QUE AVANZA EN SOSTENIBILIDAD

Los indicadores que sustentan la candidatura muestran la evolución de Zaragoza en distintos ámbitos ambientales.

En calidad del aire, la exposición media de la población a partículas PM2,5 se sitúa en 9,79 microgramos por metro cúbico, un registro que coloca a la ciudad entre el 20% de los valores más bajos de Europa. Durante 2025, ninguno de los contaminantes analizados superó los límites establecidos por la Unión Europea.

El uso eficiente del agua es otro de los ámbitos con evolución positiva. El consumo global de la ciudad se ha reducido desde los 105 hectómetros cúbicos anuales de los años 80 hasta los 61 actuales.

Entre las actuaciones destacadas figura la recuperación de tres hectómetros cúbicos al año en la planta de Casablanca, única medida de este indicador que el panel evaluador ha considerado 'commendable'.

Además, el 99,5% de las aguas residuales recibe tratamiento terciario y las más de 25.000 determinaciones analíticas efectuadas en 2025 obtuvieron resultados satisfactorios en el cien por cien de los casos.

BOSQUE LOS ZARAGOZANOS

La protección y recuperación de los espacios naturales es otro de los ejes de la propuesta. Un 27% del término municipal cuenta con algún grado de protección y los 12 espacios incluidos en la Red Natura 2000 suman 35.978 hectáreas. El 76,5% de los zaragozanos reside a menos de 300 metros de una zona verde pública de más de 5.000 metros cuadrados.

El Bosque de los Zaragozanos alcanzará los 700.000 árboles una vez concluido el proyecto y el presupuesto de 2026 para renaturalización y zonas verdes supera los 37 millones de euros.

El arbolado urbano también registra un importante esfuerzo de crecimiento y reposición. La campaña 2026-2027 prevé plantar 3.370 nuevos árboles, lo que permitirá cubrir prácticamente todos los 2.557 alcorques plantables que estaban vacíos en junio de 2026.

Desde 2021, el número de árboles plantados cada año supera al de ejemplares retirados, y en 2023 se alcanzó el máximo de la serie, con 5.608 plantaciones.

En residuos y economía circular, entre 2018 y 2025 la generación total disminuyó un 15,93%, hasta las 287.063 toneladas, y la recogida separada llega al conjunto de la población. El panel evaluador ha señalado los proyectos Circular Biocarbon y REDOL como ejemplos del "progreso significativo" experimentado por Zaragoza durante la última década.

También hay avances en clima. Entre 2005 y 2019, las emisiones se redujeron un 25% en términos absolutos y un 31% por habitante, pasando de 2,43 a 1,67 toneladas de CO2. La ciudad se ha marcado como objetivo una reducción del 80% en 2030, dentro del Climate City Contract y el Mission Label europeo. El presupuesto municipal de 2026 supera los 1.000 millones de euros, con 128 millones destinados a inversión y más de 160 millones a la Estrategia Energética Integral. El Plan de Adaptación Climática contempla 47 actuaciones distribuidas en nueve áreas.

UNA TRANSICIÓN VERDE CON LAS PERSONAS EN EL CENTRO

La candidatura incorpora una dimensión social que va más allá de los indicadores ambientales y plantea la transición hacia una ciudad más sostenible como una herramienta vinculada a la calidad de vida y la inclusión.

Zaragoza ostenta en 2026 el título de Capital Europea de la Accesibilidad y cuenta con los reconocimientos de B, de UNICEF, y Ciudad Amigable con las Personas Mayores, de la OMS. A ellos se suma el premio del público en los European Capitals of Inclusion & Diversity 2025.