Zaragoza renueva esta primavera 30.000 metros cuadrados de césped en parques y zonas verdes

Una zona verde de la capital aragonesa en la que el Ayuntamiento ha renovado el césped. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Infraestructura Verde del Área de Medio Ambiente y Movilidad, ha puesto en marcha la campaña anual de renovación y regeneración de céspedes y praderas en parques y zonas verdes de la ciudad con motivo de la llegada de la primavera.

La actuación, que se desarrolla en el marco de los contratos municipales de mantenimiento de zonas verdes, contempla la renovación de aproximadamente 30.000 metros cuadrados de superficies de césped en distintos espacios verdes del municipio.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar el estado vegetativo de las praderas, recuperar zonas deterioradas por el uso intensivo y optimizar el consumo de agua, adaptando la gestión de las zonas verdes a las condiciones climáticas de Zaragoza y consiguiendo, así, una mayor durabilidad.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado "el trabajo que se realiza año a año en el mantenimiento de las zonas verdes en una ciudad como Zaragoza que tiene una climatología tan adversa, con un clima extremo, al que se suma, además, un uso intensivo de este tipo de superficies por la ciudadanía.

Se está haciendo --ha añadido-- un importante esfuerzo, que requiere también de la colaboración ciudadana, para que nuestros parques estén de manera constante en su mejor estado para su disfrute.

Y seguiremos avanzando gracias a los nuevos contratos de conservación y de mejora y control de las infraestructuras verdes que están ahora en proceso de licitación".

INTERVENCIONES EN PARQUES Y PLAZAS DE TODA LA CIUDAD

Las intervenciones se están desarrollando en diferentes distritos y parques urbanos, entre ellos el Parque de la Memoria, Plaza de los Sitios, Parque Bruil, Parque Grande, Parque Pignatelli, Plaza San Francisco o el Parque del Agua, entre otros espacios verdes distribuidos por toda la ciudad.

Serán unas 40 ubicaciones, entre las que asimismo se encuentran paseos y avenidas como Fernando el Católico, Gran Vía, Salvador Allende o Academia General Militar; y calles como Gómez de Avellaneda, María Zambrano o Violeta Parra, por citar algunas.

Los trabajos incluyen principalmente la implantación de tepes en zonas deterioradas para recuperar rápidamente el césped. También la regeneración del césped existente mediante escarificado, aireado y abonado, así como siembras puntuales de praderas en determinados espacios.

La colocación de tepes permite una recuperación más rápida de las superficies verdes, reduciendo el tiempo necesario para que los espacios puedan volver a ser utilizados por la ciudadanía.

Para ello, se retira el césped deteriorado, se prepara el terreno y se colocan los rollos de césped natural, seguidos de un riego inmediato para favorecer su implantación.

MÁS RESISTENTE Y ADAPTADO AL CLIMA DE ZARAGOZA

El césped utilizado procede de cultivos certificados y está compuesto principalmente por dos variedades de 'Festuca arundinacea' y 'Poa pratensis', especies especialmente adecuadas para el clima de Zaragoza por su resistencia al pisoteo, tolerancia a la sequía y adaptación a temperaturas elevadas.

Además de la renovación de superficies, el mantenimiento incluye labores periódicas de siega, escarificado y aireado del suelo, fundamentales para mejorar la infiltración del agua, reducir la compactación del terreno y favorecer el crecimiento saludable de la vegetación.

El Servicio de Infraestructura Verde aplica además criterios de gestión diferenciada en las zonas verdes de la ciudad, con medidas como la reducción progresiva de céspedes ornamentales en determinadas áreas o la implantación de praderas y herbazales con menor necesidad de agua. Este modelo contribuye también a favorecer la biodiversidad urbana y crear refugios para insectos polinizadores.

Durante las próximas semanas, algunas zonas renovadas permanecerán temporalmente valladas o señalizadas para permitir la correcta implantación del césped.

El Ayuntamiento solicita la colaboración de la ciudadanía para respetar estos espacios y garantizar que las praderas puedan utilizarse en buenas condiciones durante la primavera y el verano.