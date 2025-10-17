Detenidos tres individuos como responsables de los robos ocurridos en el cementerio de Torrero

Archivo - Nichos en el cementerio de Torrero de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido, en el marco de la 'Operación Vizconde' a tres individuos como presuntos responsables de los robos producidos en el cementerio municipal de Torrero.

En las últimas semanas se han detectado numerosos actos vandálicos en el camposanto para robar piezas ornamentales en 488 nichos.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha adjuntado en su página web una relación de nichos afectados, con el fin de que sus titulares se dirijan a la Policía Nacional para formular la denuncia. En el caso de ser titular de un nicho vandalizado que no se encuentre en el listado, puede comunicarlo en las oficinas antiguas del cementerio, situadas en la Avenida de América y formular directamente la denuncia a la Policía.

La operación policial continúa abierta.