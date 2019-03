ZeC abre su proceso de primarias para construir una candidatura "plural y diversa"

Publicado 17/03/2019 15:06:27 CET

Zaragoza en Común ha abierto su proceso de primarias para construir una candidatura "plural y diversa". Hasta el día 18 de marzo a las 23.59 horas, las personas inscritas en el censo de la Asamblea Ciudadana de ZeC que así lo deseen pueden presentar sus candidaturas, que se harán públicas el día 20.

La fase de votaciones será del 28 al 30 de marzo online y el día 31 de marzo de manera presencial a través de una urna instalada en el Centro Laín Entralgo y el 1 de abril se dará a conocer la lista de las personas que representarán a Zaragoza en Común en los próximos comicios electorales.

La portavoz de ZeC, Rosa Sánchez, ha afirmado que estas primarias son "abiertas a todas las personas inscritas en el censo de la Asamblea de Zaragoza en Común, en las que queremos elegir a las y los mejores para conformar una lista que siga transformando la ciudad".

DIÁLOGO CON PODEMOS

El espacio de diálogo puesto en marcha por Zaragoza en Común con el objetivo de acordar una candidatura amplia entre ZeC y las organizaciones que la componen y Podemos Aragón no ha registrado avances pasado el plazo establecido por el Plenario de ZeC, el 16 de marzo. Sánchez ha lamentado que no haya habido cambios en este espacio impulsado por ZeC, pero ha agregado que esto no implica que se cierren "las puertas".

"Pasada esta fecha nuestro Plenario nos mandata continuar con el proceso de primarias y esperamos contar con un buen número de candidatos y candidatas de todas las sensibilidades y partidos que componen la confluencia para revalidar el gobierno de la ciudad, en un camino en el que todas y todos sumamos", ha puntualizado.

Además, durante las próximas semanas también se desarrollarán las últimas fases del programa colaborativo de Zaragoza en Común, elaborado y trabajado de manera previa por los grupos de trabajo y en las diversas sesiones de la 'Ruta 19' en los barrios y que, según Sánchez, "va abrirse aún más a la ciudadanía".