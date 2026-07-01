ZeC critica la ordenanza cívica porque convierte el espacio público de Zaragoza en un lugar de "prohibiciones y multas"

Archivo - Infografía con diferencias entre los velos islámicos. El burka cubre por completo el cuerpo y el rostro e incorpora una rejilla a la altura de los ojos; el niqab también tapa el rostro, pero deja los ojos visibles. En cambio, el hiyab es un pañu - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) ha presentado 22 votos particulares al proyecto de Ordenanza Cívica impulsado por el Gobierno de la ciudad que preside la alcaldesa, Natalia Chueca, al considerar que se trata de una norma "pensada para sancionar y recaudar", que "limita libertades, restringe el uso del espacio público para convertirlo en lugar de "prohibiciones y multas y criminaliza tanto a la juventud como a las personas vulnerables".

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha criticado que el Gobierno municipal haya elaborado una ordenanza de estas características sin un "verdadero" proceso participativo.

"Una norma que regula la convivencia de toda la ciudad no puede hacerse escuchando únicamente a 73 personas y sin contar con las entidades vecinales más representativas. Chueca vuelve a demostrar que la participación ciudadana no forma parte de su modelo de ciudad", ha afirmado Domínguez.

MEDIACIÓN

Frente a una ordenanza basada "casi exclusivamente" en la sanción, ZeC propone incorporar la mediación como procedimiento preferente para resolver los conflictos de convivencia.

"Cada conflicto refleja un problema social que merece una respuesta diferente. Cuando el único instrumento es el castigo, se termina tratando igual a quien genera un problema de convivencia que a quien simplemente hace uso del espacio público. Apostamos por una ciudad que resuelva los conflictos dialogando antes que multando", ha razonado Domínguez.

A su parecer, son "especialmente preocupantes" los artículos que restringen el uso cotidiano de calles y parques. Entre ellos, ha alertado de que la ordenanza permite considerar como botellón "reuniones de tan solo tres jóvenes consumiendo bebidas en un parque"; prohíbe de forma general tocar música en la vía pública o sanciona el uso de megafonía sin distinguir entre molestias reales y el ejercicio de derechos fundamentales como la protesta o determinadas actividades culturales.

"Los vecinos tienen derecho a reunirse en el espacio público, compartir una guitarra en un parque o disfrutar de la ciudad sin miedo a ser identificados y sancionados con multas de hasta 1.500 euros", ha señalado el concejal Domínguez.

ZeC también ha lamentado que la ordenanza "castiga" a quienes sufren situaciones de exclusión social. El texto prevé sanciones para personas que duermen o descansan en la calle e incluso permite la retirada de sus pertenencias.

"EL BURKA: UN DERECHO"

"El Ayuntamiento no puede responder a la pobreza con multas. Su obligación es garantizar el derecho a una vivienda digna y ofrecer alternativas sociales, no perseguir a quienes ya viven una situación extrema", ha diferenciado el concejal de ZeC.

Asimismo, ha alertado de que algunos artículos "pueden restringir" la libertad de expresión, al sancionar la colocación de pancartas o carteles en espacios municipales, incluso cuando no causan daños materiales.

ZeC también rechaza las denominadas normas de decoro incluidas en la ordenanza, al considerar que pretenden imponer criterios morales sobre la forma de vestir de la ciudadanía. "Hace décadas que conquistamos la libertad para decidir cómo vestirnos. Nadie, tampoco una alcaldesa, puede decirle a la ciudadanía si puede ir sin camiseta, con un top o con un determinado complemento en la cabeza. Son planteamientos propios de otra época", ha opinado Domínguez.

En este sentido, ZeC también solicita eliminar la prohibición de acceder a dependencias municipales utilizando burka por considerar que responde a un "planteamiento islamófobo" y "no a una política real de defensa de los derechos de las mujeres".

Con estos 22 votos particulares, ZeC defiende una ordenanza que fomente la convivencia desde la educación, la mediación y la participación ciudadana, en lugar de convertir el espacio público en un ámbito de prohibiciones, vigilancia y sanciones, ha concluido.