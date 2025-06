ZeC pide atajar el asentamiento de personas sin techo en entorno del Centro de Historias y el albergue municipal

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez, ha pedido medidas contundentes para atajar el asentamiento de personas sin hogar que duermen en los alrededores del albergue municipal y del Centro de Historias desde finales del pasado año.

Suso Domínguez ha comentado que este martes, en torno a las 17.00 horas, esta zona "repleta de policía fue despejada por los servicios de limpieza municipales y los agentes de Policía Local y Nacional ordenaron el desalojo de las personas que llevan alrededor de 6 meses pernoctando en sus porches".

Precisamente este martes, en el Centro de Historias se ha celebrado el XXV aniversario de la Fundación Adunare, al que asistieron el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el exalcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, entre otros.

"Sólo cuando hubo terminado el acto y sin las autoridades ya cerca, estas personas sin hogar pudieron volver a los porches con sus colchones y pertenencias a refugiarse de la lluvia".* La situación fue "tremendamente grave", ha observado Suso Domínguez al relatar que las personas sin hogar no solamente es que se tuvieron que ir de ahí, sino que "tuvieron que soportar toda una tormenta sin ningún tipo de refugio".

"Al finalizar el acto, eso sí, se les permitió volver a esa zona, una vez que había acabado todo", ha relatado. "Nos parece una situación realmente obscena, no es procedente, es una vergüenza que se intente barrer la pobreza debajo de una alfombra para que no estropee nuestras fotos", ha comentado.

Suso Domínguez ha arremetido contra el Ayuntamiento de Zaragoza porque "no solamente no está dando respuesta, no solamente está absolutamente desbordado por esta situación, sino que, además, intenta esconder esta realidad para que la señora Chueca y Azcón puedan lucirse más en los actos a los que acuden".

Por ello, el concejal de ZeC ha pedido a Natalia Chueca que de explicaciones por esta situación "rocambolesca" y que se pongan las medidas necesarias para atajar esta situación que se lleva produciendo ya más de medio año.