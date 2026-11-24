Archivo - Puerto de La Arena, en Soto del Barco - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado por 399.300 euros el suministro de un carro de varada para el puerto pesquero de La Arena, en el concejo de Soto del Barco. El nuevo equipamiento permitirá mejorar las operaciones de varada y botadura de embarcaciones, así como su traslado dentro del recinto portuario.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el carro permitirá trabajar con barcos de 8 a 15 metros de eslora y elevar hasta 40 toneladas, dando respuesta a las necesidades de la flota que opera habitualmente en este puerto.

El equipo autopropulsado dispondrá de un sistema de elevación hidráulico con control equilibrado de la carga. Además, incorporará un sistema de manejo con un radio mando inalámbrico, que facilitará las maniobras sin dejar de ver la embarcación, además de contar con dispositivos de seguridad y parada de emergencia.

El contrato incluye la fabricación de la estructura, su transporte hasta el puerto, la descarga, la instalación y las pruebas necesarias para comprobar su correcto funcionamiento. También prevé la formación básica del personal encargado de utilizarlo y mantenerlo. El material deberá ser entregado en tres meses y dispondrá de una garantía mínima de dos años. Además, el adjudicatario deberá asegurar la disponibilidad de repuestos durante al menos diez años.