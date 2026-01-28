Asaja califica de "traición al campo español" el cambio en el etiquetado de origen de productos del Sáhara

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha denunciado la publicación de este miércoles en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de la modificación de las reglas de origen que permite a Marruecos extender sus beneficios arancelarios a los productos agrícolas procedentes del Sáhara Occidental, calificando esta medida como una "traición política".

Desde Asaja señalan que este cambio, con el que el origen real de tomates, hortalizas y pescado "se oculta" bajo nombres de regiones marroquíes (como Dajla o El Aaiún), impide "que el consumidor español sepa realmente lo que está comprando" e "inunda" los mercados con producto extracomunitario, perjudicando "gravemente" la rentabilidad de agricultores y pescadores españoles.

La asociación ha calificado esta modificación en las definiciones de origen como una "legalización de una competencia desleal" y "un intento desesperado" por eludir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de octubre de 2024, que había anulado el acuerdo comercial por no diferenciar el territorio del Sáhara Occidental.

Asaja ha señalado que esta decisión del Consejo de Asociación UE-Marruecos solo busca "la continuación del comercio a cualquier precio" y ha considerado "inadmisible" que el Gobierno haya "maniobrado para salvar un acuerdo que la justicia europea declaró ilegal", priorizando "la estabilidad diplomática con Rabat sobre la supervivencia de las explotaciones familiares españolas".

La oficialización de este "etiquetado trampa" certifica "una traición que el campo español no va a olvidar", y no hace sino dar "más motivos y fuerza" a las movilizaciones convocadas para este jueves 29 de enero, en las que, según han señalado desde la organización, el campo sale a la calle para exigir la protección de la soberanía alimentaria de España.