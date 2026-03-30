Asaja confía en que España apoye "medidas clave" para el sector lácteo en Bruselas

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas en rueda de prensa tras su reunión con las asociaciones de consumidores y usuarios, en la sede del Ministerio, en Madrid (España), a 20 de febrero de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) se ha mostrado este lunes confiada en que el Gobierno de España apoye en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE que se celebra en Bruselas las "medidas clave" para el sector lácteo.

En una nota de prensa, la organización agraria ha pedido una "posición firme y constructiva" a España en lo referido a la iniciativa promovida por Eslovaquia y Bélgica para reclamar a la Comisión Europea la activación urgente de instrumentos de mercado.

La organización espera que España se sume a esa petición, apoyando medidas de emergencia como la activación de la reserva de crisis, la intervención pública para retirar excedentes del mercado, el almacenamiento privado para leche desnatada en polvo, mantequilla, quesos con figuras de calidad, nata y suero, así como la activación del artículo 222 para permitir medidas temporales de autoorganización abiertas a organizaciones de productores, cooperativas, interprofesionales y agricultores individuales.

Del mismo modo, Asaja considera importante facilitar una autorización rápida de ayudas de Estado. Junto a esas actuaciones inmediatas, la organización cree necesario abrir también el debate sobre medidas estructurales que permitan dotar de mayor estabilidad al sector lácteo europeo en el futuro.

Entre ellas, plantea estudiar un mecanismo europeo de estabilización de la oferta láctea con reducción voluntaria automática cuando los precios caigan más de un 10%; incentivos para desviar leche hacia productos estratégicos; la creación de un Observatorio Europeo del Riesgo Lácteo con capacidad de activar instrumentos de mercado; un programa europeo de compras para bancos de alimentos; bonificaciones temporales por reducción de proteína y grasa; líneas de inversión anticrisis para almacenamiento, secado y transformación; y la constitución de un Grupo de Alto Nivel del sector lácteo, siguiendo el modelo aplicado en el sector del vino.