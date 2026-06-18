Asaja pide al Gobierno defender una PAC "fuerte" en Bruselas que no penalice a los agricultores

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MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que defienda con firmeza una Política Agraria Común (PAC) fuerte en Bruselas ante la reunión del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de junio, advirtiendo de que la propuesta de la Presidencia chipriota para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 provocará que el presupuesto agrario pierda cerca de un 5% de su valor real.

Así, la organización agraria ha rechazado la propuesta de la Presidencia chipriota, en línea con la postura del Parlamento Europeo del pasado 16 de junio, por ser "insuficiente" y no responder al "cambio de rumbo" que reclama el sector, alertando, además, de las "importantes carencias" de un documento que "marcará el rumbo" de las futuras negociaciones presupuestarias comunitarias.

En este sentido, Asaja ha advertido de que el debate entra ahora en una "fase decisiva" donde los Estados miembros deben corregir un texto que, lejos de reforzar la competitividad y la autonomía estratégica de la Unión Europea, "amenaza con debilitar aún más" al sector agrario.

A pesar de que el texto mantiene la PAC como política específica e incorpora una cláusula de seguridad para ayudas directas, desde Asaja han denunciado que "continúan sin resolverse" cuestiones como la actualización del presupuesto conforme a la inflación, el futuro de los pagos directos, la cofinanciación o la flexibilidad entre fondos.

"Resulta inaceptable que Bruselas exija cada vez más requisitos, controles y burocracia a agricultores y ganaderos mientras reduce los recursos destinados al sector", ha lamentado la asociación.

Asimismo, la organización ha valorado "positivamente" la posición de España respecto a los Planes Nacionales y Regionales de Colaboración (NRPP). Por ello, confían en que el Gobierno mantenga esta línea para "preservar el carácter común de la PAC y evitar que quede diluida dentro de un fondo único".

Finalmente, desde Asaja han reclamado al Ejecutivo español que ejerza el liderazgo que le corresponde a España como una de las principales potencias agrarias de la Unión Europea y uno de los mayores beneficiarios de la PAC. Según la organización, el país debe situarse "en primera línea" para garantizar una financiación "suficiente" adaptada al sector.