La Asociación Ibérica de Pescadores de Angula cuestiona la inclusión de la especie en el Lespre

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ibérica de Pescadores de Angula considera que la inclusión de la angula en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) como especie "en peligro de extinción" por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no refleja la situación real de la especie.

"Según el informe del biólogo europeo Willem Dekker, el declive de la anguila europea es real, pero no equivale a una extinción inminente. El análisis científico apunta a una estabilización reciente de la especie y a indicios de recuperación en algunos puntos de Europa", exponen en una nota de prensa.

El colectivo recuerda que el informe advirte de que el principal problema para la conservación de la especie no es la ausencia de normativa, sino el incumplimiento del Reglamento Europeo de la Anguila de 2007, siendo las restricciones a la pesca la única medida aplicada hasta la fecha, mientras siguen pendientes las actuaciones estructurales sobre conectividad fluvial y restauración del hábitat.

La asociación defiende que una pesca regulada y sostenible, acompañada de acciones de restauración de hábitats y conectividad fluvial, es compatible con la conservación de la angula y puede contribuir a su recuperación a medio y largo plazo.