Asturias cierra la campaña del oricio 2026 con 17.262 kilos y 271.876 euros de rentabilidad

Oricios, erizos de mar capturados en Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concluido la campaña 2026 de extracción de oricio, con 17.262 kilos y un precio medio alcanzado en primera venta de 15,75 euros por kilo, lo que sitúa la rentabilidad total de la campaña en 271.876 euros.

Durante los doce días hábiles de campaña se capturaron 16.474 kilos en los tres sectores establecidos, a los que se suman 788 kilos del nuevo ensayo experimental en el oriente. Según ha informado el Principado en nota de prensa, el rendimiento ha sido "muy alto" entre la ría del Eo y el río Barayo; así como desde el río Barayo hasta la ría del Nalón.

Sin embargo, el sector III, que abarca la ría del Nalón hasta la desembocadura del río Espasa, mostró un rendimiento "más moderado" en captura de erizos de mar, acorde con su mayor sensibilidad biológica.

UNA ZONA EXPERIMENTAL EN EL ORIENTE

La campaña incorporó por primera vez una zona experimental de extracción en el oriente asturiano, limitada a los pedreros de Vega-Punta Carreros y Vidiago y sujeta a un estricto control mediante GPS, muestreos diarios y registro individualizado de capturas. Los 788 kilos extraídos abren la posibilidad de "consolidar esta área como un cuarto sector de explotación en futuras campañas".

Asturias cuenta hoy con una red de planes de gestión y explotación extendida a todo el litoral, basada en un modelo de gobernanza participativa entre administración, cofradías, sector y comunidad científica. Esta estructura permite gestionar de forma sostenible recursos como pulpo, angula, ocle, percebe u oricio.

La Dirección General de Pesca Marítima ha destacado que la campaña 2026 del oricio "refuerza la viabilidad del modelo de gestión controlada, confirma la implicación del sector profesional y demuestra el valor del sistema de planes de explotación como herramienta esencial para la sostenibilidad y la rentabilidad del litoral asturiano".