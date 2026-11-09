Asturias concede 580.905 euros a 29 proyectos para impulsar la pesca y el desarrollo de las zonas costeras

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OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 580.905 euros en ayudas a 29 proyectos para impulsar la actividad pesquera y favorecer el desarrollo económico de las zonas costeras de Asturias. La resolución de estas subvenciones, destinadas a financiar las estrategias de desarrollo participativo de los grupos de acción local de pesca, se publica este lunes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Las ayudas permitirán desarrollar actuaciones durante este año y el próximo para mejorar infraestructuras vinculadas a la pesca, respaldar iniciativas empresariales relacionadas con la economía azul y apoyar proyectos de las administraciones locales dirigidos a dinamizar los municipios costeros.

La mayor parte de la financiación, 296.910 euros, se destina a catorce proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro. Entre las beneficiarias figuran trece cofradías de pescadores, que acometerán actuaciones de modernización de instalaciones y equipamientos y de mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales del mar.

Asimismo, cuatro entidades privadas recibirán 90.265 euros para inversiones vinculadas fundamentalmente al sector servicios, mientras que once ayuntamientos del litoral contarán con 193.728 euros para ejecutar proyectos de desarrollo local.

El director general de Pesca Marítima, Enrique Plaza, ha destacado que estas ayudas constituyen *una herramienta fundamental para reforzar el tejido pesquero asturiano, mejorar las infraestructuras que utilizan los profesionales y favorecer que la actividad económica vinculada al mar siga generando oportunidades*.

Plaza ha subrayado también la importancia de apoyar a las cofradías y a las iniciativas promovidas desde los territorios para garantizar el futuro del sector.

"No se trata únicamente de financiar inversiones, sino de respaldar a las comunidades pesqueras, mejorar sus condiciones de trabajo y contribuir a que la pesca siga siendo una actividad económica, social y cultural clave para Asturias", ha señalado.

Las estrategias de desarrollo participativo permiten a los grupos de acción local de pesca impulsar proyectos adaptados a las necesidades de cada territorio con la participación de los agentes económicos y sociales. Con esta línea de ayudas, el Principado busca apoyar la modernización del sector, el mantenimiento del empleo y la generación de actividad económica en las zonas costeras.