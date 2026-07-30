Asturias concede 7,5 millones para modernizar 53 industrias agroalimentarias y empresas forestales

Archivo - Rural.- El Principado destina 450.000 euros a prestar servicios de asesoramiento a 889 pequeñas y medianas explotaciones - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este jueves la resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria por la que se conceden 7.543.106 euros en ayudas para apoyar 53 proyectos de inversión de industrias agroalimentarias y empresas vinculadas al sector forestal.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, estas subvenciones favorecen la modernización del tejido empresarial relacionado con el medio rural, mejoran la competitividad de las empresas y apoyan la transformación y comercialización de las producciones agrarias y forestales.

La mayor partida, de 4.118.937 euros, financiará 20 proyectos promovidos por microempresas y pymes agroalimentarias, que podrán invertir en la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas.

Otras 31 iniciativas relacionadas con la tecnología silvícola y la transformación, movilización y comercialización de productos forestales recibirán, en suma, 3.205.058 euros. El respaldo a estas empresas es fundamental para mejorar el aprovechamiento y la gestión sostenible de los montes. La profesionalización del sector contribuye a mantener el territorio en buenas condiciones, reduce la acumulación de combustible vegetal y refuerza la prevención frente a los incendios forestales.

La resolución también recoge otros 219.110 euros que se destinarán a dos proyectos de industrias agroalimentarias que incorporan objetivos ambientales en sus procesos de transformación y comercialización.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha destacado que estas ayudas "permiten acompañar al tejido empresarial en inversiones necesarias para modernizar sus instalaciones, mejorar los procesos y ganar en competitividad". "La industria agroalimentaria y el sector forestal generan actividad económica, empleo y oportunidades vinculadas directamente al territorio", ha subrayado.