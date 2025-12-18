Asturias cree que la reducción de cuotas pesqueras tendrá "menos afección" que en otras comunidades

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, ha asegurado que la repercusión de la reducción de cuotas pesqueras de la Unión Europea "no es la misma en unas comunidades autónomas como en otras".

En este sentido, ha explicado que en Asturias "tiene repercusión sobre todo en la reducción de descargas en determinados puertos como puede ser el de Avilés o de Lastres", pero ha matizado que en el formato de barcos que hay en Asturias no tiene tanta afección tan directa como en otras comunidades autónomas".

Marcos Líndez ha señalado que la reducción "afecta más al arrastre, al cerco", pero ha insistido en que "hay que también analizar en otro sentido". No obstante, ha destacado que Asturias y los pescadores asturianos "tienen una dependencia muy grande de otras posibilidades como puede ser la merluza sur o el bonito".

En este sentido, el consejero ha asegurado que "cuotas importantes y que realmente se mantienen" y ha puesto en valor "el incremento en la cuota de pesca de la anchoa", que "va a ser importante, como importante será yo creo en un corto plazo cuando se decida el reparto de ese incremento del 17% del atún rojo".

Finalmente, Marcos Líndez ha insistido en que "hay que tener en cuenta que tanto el sector en Asturias como el gobierno de Asturias viene defendiendo que realmente Asturias tenga al menos una cuota para el atún rojo" y ha asegurado que "eso va a marcar un antes y un después en cuanto a las posibilidades de más rentabilidad económica al sector en un futuro reciente".