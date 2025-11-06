Asturias movilizará casi siete millones de fondos Leader hasta 2027 para el desarrollo de la Montaña Central

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano movilizará 6.954.100 euros de fondos Leader hasta 2027 para el desarrollo económico de la Montaña Central. Este grupo de acción local está formado por los concejos de Morcín, Ribera de Arriba y Riosa, además de las zonas rurales de Aller, Lena y Mieres.

El consejero, Marcelino Marcos, ha visitado este jueves tres proyectos financiados a través de esta línea europea: un centro tecnológico de emprendimiento e innovación, un obrador de confitería y heladería y una explotación agrícola dedicada al cultivo de fresas.

Durante la visita, el consejero ha valorado el trabajo realizado por el grupo, que durante sus 25 años de trayectoria ha gestionado 464 proyectos que han recibido 30,7 millones en ayudas. Estos fondos han generado una inversión global de 50 millones. Además, las iniciativas financiadas han creado 522 empleos y han ayudado a mantener otros 323.

Marcos también ha recordado que el grupo operativo de la zona ha gestionado por ahora 49 tiques rurales y está pendiente de resolver otros 17 expedientes de la última convocatoria de estas ayudas y del tique del asalariado. La mayoría de solicitantes son mujeres (52,9%).

El Principado, a través de una nota de prensa, ha explicado que destina el 25% de los fondos Feader al desarrollo rural, una cifra que triplica la media nacional (8%) y multiplica por cinco el umbral recomendado por la Unión Europea (5%). Estas cifras, ha apuntado Marcos, reflejan que Asturias es una comunidad de referencia en la gestión de estos recursos.

Por otro lado, el consejero ha alertado sobre la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 22% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) de cara al próximo marco financiero. Ha dicho que esta medida afectaría directamente al segundo pilar de la PAC, el que financia el desarrollo rural. El Gobierno de Asturias ya ha trasladado su preocupación al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y pretende sumar fuerzas para revertir esta iniciativa.