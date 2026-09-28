Asturias prioriza por primera vez el acceso de las mujeres al marisqueo profesional de percebe

Recogida de percebe - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha informado este lunes de que incorpora por primera vez un criterio específico para favorecer el acceso de las mujeres al marisqueo profesional de percebe. La resolución que regula la campaña 2026/2027, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), otorga dos puntos adicionales a las mujeres que soliciten acceder a uno de los planes de gestión del percebe del litoral asturiano.

Según el Gobierno asturiano, esta medida se incorpora al baremo de acceso a las plazas disponibles y se suma a otros criterios vinculados a la profesionalización y la experiencia en el sector.

Así, se conceden cinco puntos a quienes hayan estado enrolados durante el año anterior en una embarcación de tercera lista con puerto base en Asturias; dos puntos a los jóvenes armadores menores de 40 años; uno por el tiempo de permanencia en la cofradía de pescadores desde la que se accede al plan; otro por la permanencia ininterrumpida en el Régimen Especial del Mar, y uno más a quienes hubieran pedido anteriormente una plaza sin haberla obtenido.

La campaña se desarrollará, con carácter general, del 1 de octubre de 2026 al 30 de abril de 2027. En el plan de gestión de cabo Peñas, el periodo hábil se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2027.

El cupo máximo de captura será de seis kilos por día y una sola marea con carácter general. Este límite se elevará a ocho kilos entre el 11 de diciembre de este año y el 4 de enero del próximo, así como durante toda la campaña en el plan de gestión de Cabo Peñas.

La resolución establece un máximo de 265 mariscadores para el conjunto de los diez planes de gestión del percebe del litoral asturiano: 24 en Tapia-Figueras, 9 en Viavélez, 13 en Ortiguera, 17 en Puerto de Vega, 37 en Luarca, 55 en Oviñana-Cudillero, 15 en San Juan de La Arena-Avilés, 39 en Cabo Peñas, 27 en la Costa Central y 29 en la Costa Oriental.

El 75% de las plazas corresponderá a mariscadores pertenecientes a las cofradías que gestionan cada plan y el 25% restante, a profesionales de otras cofradías, con las excepciones previstas para los planes de gestión de la Costa Central y la Costa Oriental.

La normativa mantiene la talla mínima del ejemplar en 18 milímetros y refuerza los mecanismos de control mediante el pesaje de las capturas en las cofradías gestoras y el registro de la actividad por parte de los guardapescas, que remitirán los datos a la Dirección General de Pesca Marítima.

La resolución avanza asimismo en la profesionalización de la actividad. Para renovar la licencia en la campaña 2027/2028 será necesario acreditar un mínimo de 20 jornadas de asistencia durante la campaña 2026/2027 cuando se realice completa. En el caso de los enrolados en una embarcación, el mínimo se reducirá proporcionalmente, aunque deberá alcanzarse en todo caso un mínimo de diez jornadas.

Además, los nuevos mariscadores que hayan accedido a un plan de gestión a partir de la campaña 2025/2026 deberán acreditar que la pesca o el marisqueo constituye su actividad principal. El plazo para presentar las solicitudes de renovación de las licencias finalizará el 13 de octubre de 2026, incluido.

La actividad extractiva se realizará únicamente durante las horas diurnas y en el periodo comprendido entre las dos horas anteriores a la bajamar y una posterior. La captura del percebe podrá compatibilizarse con determinadas actividades pesqueras profesionales, como las artes menores de anzuelo, la pesca de la angula y determinadas modalidades de marisqueo a pie, siempre en días distintos y previa autorización de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.