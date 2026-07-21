Asturias propone vedar la pesca del salmón en 2027 para favorecer la recuperación de la especie

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y el director general de Planificación agraria, Marcos da Rocha - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha anunciado este martes que propondrá la veda del salmón en 2027 para favorecer la recuperación de la especie. La pesca se abrirá en cada cuenca únicamente hasta la captura del 'Campanu', es decir, el primer salmón de la temporada en cada cuenca, y se mantendrán las extracciones autorizadas con fines de reproducción y repoblación.

El consejero ha asegurado que propondrá al Consejo de Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales esta alternativa, apoyada en el principio de "precaución" como en la información científica y técnica disponible sobre la evolución histórica de la especie. "La recuperación de la especie necesita estabilidad, tiempo y reducción de la mortalidad", ha justificado.

((Seguirá ampliación))