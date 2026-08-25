Avilés homenajea al sector ganadero asturiano en la Gala San Agustín 2026

Gala San Agustín ganaderías. - AYTO. AVILÉS

OVIEDO/AVILÉS 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha celebrado la Gala San Agustín 2026 como homenaje al sector ganadero asturiano y, especialmente, a los profesionales que durante décadas han participado en el histórico Certamen de Ganado de Avilés, reconociendo su esfuerzo, dedicación y compromiso.

Este mes de agosto se habría celebrado la 142.ª edición del certamen avilesino, considerado el más veterano de España. Sin embargo, el Ayuntamiento de Avilés y los profesionales del sector acordaron su aplazamiento debido a las medidas cautelares vigentes para proteger la cabaña bovina asturiana frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Estas medidas incluyen la suspensión de ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y otros eventos que impliquen la concentración de ganado bovino.

La Gala San Agustín 2026 se celebró en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena ante más de 200 asistentes, entre ellos representantes del sector ganadero asturiano y autoridades autonómicas y locales.

Entre los asistentes se encontraban la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la delegada del Gobierno, Adriana Lastra; la vicepresidenta de la Junta General del Principado, Celia Fernández; el concejal de Hacienda de Siero, Raimundo Díaz; los alcaldes de Gozón, Jorge Suárez García, y Piloña, Iván Allende Toraño; la alcaldesa de Las Regueras, María Isabel Méndez Ramos, y la concejala de Mercados del Ayuntamiento de Avilés, Raquel Ruiz.

Durante la gala se reconocieron trayectorias profesionales, el relevo generacional, la conservación y distintas formas de contribución a la ganadería asturiana, poniendo en valor a las diferentes generaciones vinculadas al sector y a la historia del Certamen de San Agustín.

Como detalle conmemorativo, todos los asistentes recibieron una vara de ganadero fabricada artesanalmente y grabada a mano. La jornada contó además con la actuación del grupo de pandereteras Serendengue.