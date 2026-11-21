La portavoz de Vox, Carolina López, en Llanes. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General y candidata número dos al Congreso, Carolina López, ha reivindicado este sábado desde la Muestra Ganadera Asturiana de la Montaña, celebrada en Porrúa (Llanes), la necesidad de proteger el medio rural asturiano frente a las políticas del Gobierno asturiano, al que ha acusado de "abandonar al sector primario" mientras reduce las inversiones y "mantiene organismos innecesarios".

En una nota de prensa, la portavoz de Vox ha recordado cómo el PSOE "ha rechazado sistemáticamente" las propuestas de su partido para el campo, y ha lamentado que haya optado por "abandonar, engañar y manipular" al sector primario. Como ejemplo, ha señalado que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2027 contempla una reducción del 10% en las inversiones reales destinadas al medio rural.

López ha puesto especialmente el foco en el Banco de Tierras, al que ha calificado de "colocódromo" socialista. Según los datos presupuestarios que ha detallado, este organismo recibirá 648.000 euros, de los cuales 458.000 se destinarán a gastos de personal y apenas 125.000 a inversiones reales.

"Esto es lo que realmente le importa al Partido Socialista el medio rural: gastárselo para colocar a los suyos, mientras que luego es el propio sector el que está sufriendo las consecuencias", ha denunciado.

La portavoz también ha criticado los retrasos en el abono de las ayudas al sector primario, señalando que "más de un 50% de las ayudas están a día de hoy sin pagar". "El sector no puede aguantar más promesas, titulares y anuncios completamente vacíos que no acaban de llegar", ha insistido López, reclamando un cambio en la gestión del Gobierno autonómico.

Frente a esta situación, ha defendido el programa de desregulación de Vox para reducir la burocracia que soportan los ganaderos, mediante la implantación de declaraciones responsables y el silencio administrativo positivo. "Tenemos que empezar a gestionar pensando en las necesidades reales del sector primario, con menos burocracia y eliminando todas las trabas administrativas, para que el ganadero tenga tiempo real para atender a sus animales y no esté pendiente de las notificaciones continuas y constantes de la Administración", ha explicado.

La parlamentaria también ha advertido de la falta de apoyo a los jóvenes que quieren incorporarse a la actividad ganadera. Según ha denunciado, la partida destinada al relevo generacional pasa de nueve millones de euros en 2026 a tan solo 250.000 euros en el proyecto presupuestario de 2027.

La portavoz ha reclamado impulsar la Formación Profesional vinculada al sector primario y facilitar la transmisión de las explotaciones ganaderas de padres a hijos, para que las nuevas generaciones puedan incorporarse a la actividad con menos obstáculos.