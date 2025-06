COAG pide que el dinero que el Gobierno no va a poner en indemnizaciones por lobo vaya a medidas preventivas

MADRID/OVIEDO 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de COAG Asturias, Mercedes Cruzado, ha reclamado en declaraciones a Europa Press que Transición Ecológica ponga en marcha medidas de prevención "adecuadas" donde sea posible con esos 20 millones de euros que el Ministerio no va a dedicar a indemnizaciones.

"No lo van a (gastar) en controles poblacionales, porque no quieren hacerlos, que es lo que más necesitamos, ni lo van a hacer en pagar los daños, pues tendrán que dedicarlos a poner mejores condiciones para que los ganaderos podamos defendernos, pues tendrán que dedicarlos a poner mejores condiciones para que los ganaderos podamos defendernos", ha recalcado.

Así se ha expresado después de que se conociese el último censo del lobo, que deja un total de 333 manadas y unos 1.600-1.700 individuos en toda España.

En líneas generales, ha incidido en que los que están "sufriendo en carne propia todos los días" los ataques de los lobos han visto como estos han aumentado. En este sentido, ha subrayado no sólo las pérdidas económicas a las que se enfrentan, sino "la intranquilidad" de no saber qué le va a pasar al ganado y el hecho de encontrarse animales muertos después de haberlos criado. "No hay ánimo, ni hay nadie que lo pueda aguantar", ha lamentado.

Desde su punto de vista, se está poniendo en riesgo "el futuro de los pueblos", ya que los que "aguantan" en estas pequeñas localidades son los ganaderos que tienen el trabajo allí y "cuidan del territorio".