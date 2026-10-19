COAG traslada a CCOO su apoyo a la huelga general del 11N

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

COAG Asturias ha trasladado este lunes a CCOO su apoyo a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, durante una reunión mantenida en la sede del sindicato dentro de la ronda de contactos con organizaciones sociales y laborales asturianas para recabar apoyos a la movilización.

En el encuentro, la organización agraria defendió la necesidad de una "confluencia de fuerzas" para afrontar la situación actual y destacó la importancia de la unidad en la movilización.

CCOO y COAG Asturias abordaron también el impacto de los fondos de inversión y los grandes tenedores en el futuro del medio rural asturiano, así como las dificultades de acceso a la vivienda, el encarecimiento de los costes de producción y la situación del sector primario.

En este sentido, ambas organizaciones alertaron de que la concentración de tierras y viviendas en manos de fondos de inversión y grandes tenedores está dificultando el asentamiento de población, el relevo generacional y el acceso a servicios básicos en el medio rural.

Durante la reunión se puso además el foco en el proceso de "uberización" de la vivienda que, según las organizaciones, se está produciendo en las zonas rurales asturianas, donde la disponibilidad de suelo edificable se ve limitada por intereses especulativos, lo que estaría contribuyendo al encarecimiento de la vivienda y a la turistificación.

Asimismo, COAG Asturias trasladó su preocupación por la carestía de la vida y el incremento de los costes, que están afectando a la actividad agrícola y ganadera y precarizando, a su juicio, las condiciones del sector.

Por su parte, CCOO destacó que la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre también pretende defender el futuro del campo y del medio rural, que considera ejes fundamentales para avanzar en la cohesión territorial, combatir la despoblación y proteger el medioambiente y los recursos naturales.