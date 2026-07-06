Denuncian la carrera de burros de Collado (Siero) y solicitan su cancelación

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SIERO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de Siero y la Guardia Civil para solicitar la suspensión de la XLIV Carrera de Burros y la XIX Carrera de Burros con disfraces, cuya celebración está prevista hoy, a partir de las 20.00 horas, en Collado, en el marco de las fiestas de San Cristóbal.

En una nota de prensa, Pacma recuerda que este tipo de actividades podrían incumplir la Ley 8/2002 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado de Asturias. Desde el partido recuerdan que la citada normativa prohíbe de forma expresa aquellos espectáculos que impliquen crueldad, maltrato o tratamientos antinaturales hacia los animales.

Además de reclamar la cancelación cautelar de las carreras, Pacma ha pedido al Consistorio el acceso al expediente administrativo completo de este evento, así como la documentación relativa a las cinco ediciones anteriores. Según explican, el objetivo de esta petición es comprobar si la organización ha contado desde entonces con todas las autorizaciones, seguros e informes exigidos por la legislación vigente.

El presidente de Pacma, Javier Luna, sostiene que este tipo de espectáculos "no tienen cabida en pleno siglo XXI". Por ello, reclama que estas celebraciones se sustituyan en el futuro por actividades que no supongan explotación animal.